全國疫情警戒升至第三級，柯文哲表示，疫苗是最終解決方案，台灣的國民素質不會讓疫情失控，但會蔓延一陣子，而中央要講明白，疫苗到底什麼時候進來，難道我們要撐到7月的國產，並呼籲現在的41萬劑疫苗應盡快發放。

柯文哲指出，事實上萬華區警消，特別是開救護車者，上週末已經下令強迫打疫苗，強調疫苗還是最終解決方案，他認為，台灣國民素質不會讓疫情失控，相信未來一周慢慢壓下來，但會蔓延一陣子。

柯文哲表示，中央要想的是，應要把疫苗講明白，何時會進來，「我們真的要撐到7月打國產疫苗嗎？」那41萬劑進台灣，呼籲盡快發下來，因為我們會完全管制，有需要的先打。

柯文哲認為，現在疫情緊張，大家搶著打疫苗，作為負責任的政府，我們會管制疫苗，該打的打，所以萬華屬較緊急，因此萬華警消都打了，若有擴散至其他區域，該地警消也會列入優先施打範圍。

柯文哲強調，我們有2300萬人口，若真的要施打兩次，恐怕要準備4000萬劑，還有目前台灣已有41萬疫苗，需要盡快說明何時會到，因為這才是解決的辦法。

(中時 )