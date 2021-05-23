新冠疫情影響民眾飲食習慣，為了避免群眾，多改以外帶或外送居多，營養師呼籲除了主食外記得加點蔬菜、涼拌菜或搭配水果，飲料選擇無糖茶，才能達到飲食均衡不發胖。

聯新國際醫院營養科科長陳美芳說，隨著天氣越來越熱，民眾叫外送要特別注重食品衛生安全，她建議民眾，選擇連鎖餐飲或是有中央廚房的餐廳，食品衛生控管會比小吃店更好。

她說，民眾選擇外送建議以便當為主，除了有澱粉米飯外，還有肉類及青菜，營養會較均衡。如果只選炒飯或是麵食，要加點蔬菜或是滷味類，搭配餐後水果會更佳。另外不建議點速食像是炸雞、比薩，若是油炸類當主食，一餐熱量動輒突破1000卡，與一個便當約600至800卡相差很大，且吃進去的幾乎都是油脂。

陳美芳表示，因為外送都是將食物放進保溫袋內，很難做到冷、熱食分開，也不建議點冷食像是壽司或是沙拉類，若冷、熱食放在一起，且不知道食物準備及運送時間會多長，可能會有細菌滋生，之後吃下肚恐有疑慮。

她也說，如果是居家辦公，因為家中空間小能走動的範圍不多，人的基礎代謝率一定會降低，一天三餐吃下來熱量比基礎代謝率來的高，如此一來就會變胖，建議民眾一定要抽出時間在家簡單運動。

(中時 )