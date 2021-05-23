中央疫情指揮中心22日公布新增321例本土，並新增400例「校正回歸」的確診者，而「校正回歸」4字也引發各界熱議，更有人發現CDC英文網站是直接寫總數。《亞洲週刊》也針對「校正回歸」說文解字，指這4字旨在表達該日的確診數字沒有那麼多，同時《亞洲週刊》也製作了一張哏圖，並在圖中的「校正回歸」4字上以注音標註「ㄩˋㄍㄞˋㄇㄧˊㄓㄤ」。

《亞洲週刊》今在臉書上發文表示，昨天（22日）陳時中在例行疫情說明記者會說了一項嶄新官用詞語（簡稱：新語，又名：官腔）：「校正回歸」，不少讀者留言詢問《亞洲週刊》的臉書小編，請教小編懂不懂這個詞，「現在我嘗試解釋一下吧」。

《亞洲週刊》先是指出「校正回歸」的出處，並試圖解釋這4個字的意思，所謂的「校正回歸」，是指數值「校正」後「回歸」到正確的曲線上，因為採檢工作繁複，時有延誤，往往一些採檢報告要花幾天時間才完成，所以當日公佈的結果數字包含一些——來自較前日子的——舊採檢報告，而我們偉大的造詞專家陳時中，便決定把舊日子的確診數字撥去原來的採檢日子。換言之，他旨在表達該日的確診數字（好像、貌似或相對上）沒有那麼多。

《亞洲週刊》也把「校正回歸」翻譯成人話，指這4字意即「我把延誤了的採驗確診報告調返原來的日子齁，所以說齁，今日的本土確診數字看來不高嘛～齁，721-400=321齁」。《亞洲週刊》還用這套說文解字的內容，製作了一張哏圖，並分別使用國字、注音符號，以及漢語拼音來表示「校正回歸」，值得注意的是，在注音符號的部分，卻是寫成「ㄩˋㄍㄞˋㄇㄧˊㄓㄤ」。

網友們也留言回應，「有人發現CDC英文網站是直接寫總數，沒有搞校正回歸，難道是知道老外不容易乎弄？」、「那齁字用得精確，接地氣！不愧是重磅回歸！」、「1450正到處忙著出征在談校正回歸的正常人，呵呵」。

(中時新聞網)