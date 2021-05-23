國內疫情持續升溫，高雄市卻有一名婦人，不僅上街趴趴走沒戴口罩，新興分局2名巡邏員警好心上前勸導，她還不領情，逕自的一邊向前走，一邊大喊「警察打人」、「你要強暴我？」叫執行勤務的員警當場超傻眼，只好暫時將其管制，並遞送一個口罩給她，最後依傳染病防治法開出舉發通知單，相關資料將移送衛生局裁罰。

高市一名女子沒戴口罩上街趴趴走，員警好心勸導，她卻不領情，還大喊「警察打人」、「你要強暴我」，讓路人看了也超傻眼。（影／警方提供）

根據新興分局今（23）日指出，昨日下午新興區自立一路與八德二路上，有一名婦人在街上未戴口罩，警方因此上前勸導，豈料該婦人非但不配合停下，情緒還激動的高喊「警察打人」、「你要強暴我？」甚至在警方主動提供口罩時，自顧自地向前走，一度與警方拉扯，讓見狀的路人都忍不住出面聲援，批評該名鬧事女子「怎麼不顧疫情」，所幸最後在警方耐心勸阻下，該婦人終於願意乖乖戴上口罩防疫，而員警也依傳染病防治法對其開出舉發通知單，相關資料將移送衛生局裁罰。

對此，新興分局警方也再次呼籲，疫情嚴峻之際，全民應齊心抗疫，配合政府各項防疫措施，切勿心存僥倖，成為防疫破口，本分局將持續加強防疫工作，配合區公所至轄內新崛江商圈、中央公園商圈、六合夜市、知名餐飲店家、旅宿業等實施進行稽查，並逐一進一步檢視各項告發作為，包括業者是否已改採外帶外送服務、取消共食區及是否落實各項政府防疫措施，同時針對部分知名店家有排隊購物的民眾，溝通店家能利用發放號碼牌及預約等方式，減少民眾聚集情形，以嚴防疫情擴散。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)