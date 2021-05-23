齊喊5/28解除三級警戒不樂觀！ 柯文哲：疫情不太可能就過了 侯友宜：隨時有延長的準備

中央疫情指揮中心今宣布國內今新增287例本土確診、170例校正回歸，其中新北市續增142本土病例及校正回歸73例，對於「5月28號之後是否可能解除3級警戒，或是需要延長？」，市長侯友宜表示，目前疫情沒有樂觀的條件，要做好隨時延長的準備，整個防疫政策會做滾動式檢討、調整。

侯友宜23日下午召開防疫記者會，他表示，新北市確診個案已累計達1496例，除了目前最為嚴重的2個熱區板橋區、中和區之外，市民也應該要特別注意新莊區、三重區、永和區、土城區、蘆洲區，這幾區因與萬華較為鄰近有關，目前篩檢出的80%以上，都與萬華活動史、接觸史有關，因此防疫措施要特別注意。

新北市長 侯友宜，23日下午召開防疫應變記者會。(圖/翻攝自 侯友宜臉書影片)

對於新北市3級警戒是否可能在28日解除？是否會延長？侯友宜表示，目前疫情沒有樂觀的條件，疫情會不會在28日前趨緩，值得大家觀察，應以嚴謹態度來面對，要做好隨時延長的準備，需看這幾天疫情變化，再看整體情形做後續決定，整個防疫政策會做滾動式檢討。

記者會媒體提問，有公衛學者根據昨天的「校正回歸」數字分析，示警說萬華與板橋以外的區域，近兩周發病人數增加很快，認為疫情正在萬華、板橋以外的地方擴散，請問目前有發現這樣的趨勢嗎？要如何解決？篩檢率、陽性率目前是多少？

侯友宜表示，新北目前的篩檢陽性率從5.05下降至4.0%，目前仍在「校正回歸」，等數字統整出來後，會再對外公布。侯友宜也表示，目前新北市共有27處篩檢站，全市18家責任醫院將啟動二階段清空計畫，提供更多床位給確診者使用。

05/23⚠️新北市新冠肺炎防疫應變會議⚠️ ⚠️新北市新冠肺炎防疫應變會議⚠️ 今天會議上 #侯Sir 會向大家更新 #新北市 最新疫情資訊，並報告 #熱區防疫中心 首日執行狀況。目前新北市共有27處篩檢站，全市18家責任醫院將啟動二階段清空計畫，提供更多床位給確診者使用。同時也要感謝各界善心人士踴躍捐贈給 #新北市好日子愛心大平台 ，會將大家的愛心投入在防疫需要上。現在就趕快和 #小編 一同關注新北防疫最新消息吧！ #新北市第三級警戒準則 #行動治理 #侯友宜 由侯友宜發佈於 2021年5月22日 星期六

(中時新聞網)