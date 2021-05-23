大陸甘肅省白銀市22日上午舉行的「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」，因遭遇極端天氣，造成21人死亡，其中包括大陸越野跑名將梁晶、殘運會冠軍黃關軍。

「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」22日上午遭遇極端天氣，現強風、凍雨、冰雹，多名選手被困住，出現失溫等情況，官方派員前往救援，共搜救151人，其中8人輕傷，在醫院接受救治，另21名參賽人員找到時已失去生命現象。據了解，有大陸業內人士透露，這次凍死的一半都是大陸圈內的高手。

梁晶為大陸超馬紀錄保持者，他在2018年濟南12小時超馬以151.2公里的戰績，刷新大陸12小時超馬紀錄，早前在江南100英里賽事以18小時24分23秒的成績，刷新賽道紀錄下奪冠，連年佳績令他獲內地跑友譽為「梁神」，據指他雖然有極高成就，但事實上他是在升讀大學後才因健身而接觸跑步，一口氣就能跑10公里，因而對跑步產生興趣、再獲得此後的成就，如今卻遭遇噩耗，享年31歲。

除梁晶外，在甘肅馬拉松中不幸遇難的著名跑手，亦包括大陸全國殘疾人田徑錦標賽10000公尺冠軍黃關軍。據陸媒報導，引述黃關軍的好友指，已向主辦方證實黃不幸離世的消息，該名友人哭道：「他是個聾啞人啊，連呼救都沒辦法！」令人心酸。

(中時 )