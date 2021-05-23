內政部長徐國勇今日於臉書發文表示，國際獅子會緊急捐贈由工研院研發出來的「雙面採檢式正壓檢疫亭」供民眾做篩檢，前2台設立在三重聯合醫院，已於今天正式開始啟用，未來第3台將放在板橋聯合醫院。

徐國勇指出，疫情警戒，大家都在努力防疫，社會此時很需要正向、溫暖的力量來打氣。長期以服務社會為目標的國際獅子會，為了因應疫情變化，緊急捐贈由工研院研發出來的「雙面採檢式正壓檢疫亭」供民眾做篩檢。

徐國勇說，「正壓式檢疫亭」採檢量高、內有舒適的節能空調、組裝快速且類似電話亭獨立設計可減少相互感染疑慮，能夠協助醫療單位進行快速大量採檢並為醫護人員做好防護。

徐國勇表示，5年前自己也曾是獅子會總監，相當感謝國際獅子會此時不畏疫情，挺身支援醫護人員。盼在疫情嚴峻的此時，社會能夠為辛苦的醫護人員、警察消防人員有更多的鼓勵，正向防疫的力量能夠讓彼此更團結對抗疫情。

(中時 )