書上實在找不到「校正回歸」！ 柯文哲喊話中央：乾脆公布你們怎麼算的

對於台北市5月28日是否可以解除三級警戒？台北市長柯文哲今（23）日下午在記者會表示，「不太樂觀」、「不容易」！他也表示，校正回歸也是昨天第一次聽到，呼籲中央公布數字怎算出來的，讓他開開眼界，到底怎樣做？

柯文哲表示，萬華快篩站昨天做了1299人，陽性率加總是8.5％，顯然疫情沒有趨緩，因此他宣布，台北市所有飲食店飲料店，一律全面禁止內用，只能外帶外送。

柯文哲指出，過去只有在萬華開設快篩站，從明天開始，20家急救責任醫院也加入快篩行列，但呼籲市民朋友，有症狀的才快篩。一般來說，無症狀病原較少，感染率較低，所以呼籲有症狀才來快篩，無症狀不要做快篩。

對於校正回歸，柯文哲解釋，一般來說，新冠肺炎潛伏期2到7天，發病到篩檢拖的時間每個人也不同。過去案例少，都用PCR，費用是5千元，急件要7千元。送到中央再公布，又有3天到5天誤差。在這段時間，檢體量太多，他也是醫學院教授，校正回歸也是第一次聽到，呼籲中央公布數字怎算出來的，也不要去討論中央地方責任，事實真相就是這樣，要不請中央公布，校正回歸到底怎做。

對於快篩不是百分之百準確的問題，他分析，案例少的時候，同意用PCR做檢測，但案例多到2、3百例的時候，主張用快篩方式，雖然不是百分之百準確，但至少有95％的準確，如果只有0.05的誤差，0.05的N次方，很快會趨近於零。所以目前策略是有症狀來快篩，20分鐘就知道結果，至少有95％的準確率，後續再修正。

至於雙北原訂5月28日三級警戒截止日，是否會延長或解除？柯文哲指出，按照目前疫情狀況，「我認為到5月28日以後馬上可以解除，不太樂觀」，他也直言，自動自發封城的狀態，要到星期五解除，不容易。何時要正式宣布？坦白講，也需要跟新北市商量，目前的判斷，到禮拜五疫情要過了？「我認為不太可能」。

(中時新聞網)