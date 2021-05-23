南投縣政府派員依照確診者疫調足跡，曾到過的公共場所實施深度清潔消毒。（南投縣政府提供／張妍溱南投傳真）

南投縣23日公布8名新增本土案例，2名萬華按摩女郎本月8日南移，至南投縣草屯東方紅時尚會館擔任按摩工作，21日因出現喉嚨痛、輕微咳嗽等症狀，被醫院檢查確診，立即轉送集中檢疫所隔離收治，卻引發按摩館5名員工群聚感染，南投縣衛生局呼籲，曾於本月8日至16日到東方紅時尚會館的民眾要提高警覺，做好健康自主管理。

南投縣政府衛生局醫政科長陳淑怡指出，從萬華區南下的2名確診個案指稱，8日到南投工作是沒有症狀，因陸續出現喉嚨痛、輕微咳嗽等輕微症狀，21日當天到醫院篩檢被確診，直接轉送至集中檢疫所收治，當天衛生局緊急對該會館14名工作人員進行採檢，23日有5人確診為新冠肺炎確診病例。

南投縣衛生局提醒，民眾於本月8日至16日到東方紅時尚會館的民眾要提高警覺，請進行14天自我健康監測，如有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀或其他不適症狀，應佩戴口罩盡速至南投縣6家指定採檢醫院就醫，不得搭乘大眾運輸工具，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊。

(中時 )