資深女星張月麗早年拍婦潔液廣告紅遍全台，更因主持交友節目《我愛紅娘》聲名大噪，雖然演藝事業一帆風順，但感情卻走得跌撞，不但被前夫外遇，還被人妻怒控是第三者，搞得滿城風雨。最近她在節目中現身，鬆口表示自己雖然很愛交朋友，但目前確實單身中。

張月麗日前與同為名主持的好友李秀媛，雙雙錄製節目《命運好好玩》，聊到感情觀，李秀媛爆料張月麗是個不談戀愛就會活不下去的女子，張月麗連忙解釋：「我永遠相信愛情，但是我不會相信婚姻的那一張紙。」她笑說自己就是愛風花雪月，認為談戀愛是件很開心的事情，在聚會上都會樂意認識新朋友。

主持人何篤霖好奇追問張月麗的理想對象有哪些標準？李秀媛搶先幫好姐妹回答：「帥！顏值一定要有」張月麗點頭如搗蒜：「對，小時候都這樣，只要帥哥我就完蛋了！」不過隨著年紀的增長，她考慮的面向變多了，只要男方所有的條件都比自己優秀就好，何篤霖聽完則回：「比你好不容易」張月麗苦笑：「所以我現在還單身！」

張月麗回憶交過一個媽寶男友，由於家族只有他是男的，在家中地位比較崇高，認為張月麗的藝人背景較複雜，她考量經濟因素遲遲沒分手，直到跟高爾夫球的朋友打球、吃飯，遭男友酸根本是「飯局妹」，張月麗覺得自己不被尊重，決定提出分手。

李秀媛繼續爆料張月麗是個交男友就會消失2個月的人，而且不會說對象到底是誰，張月麗表示要等到OK時才會讓朋友認識新歡，「所以這三年我們都聚在一起不是嗎？」間接透露單身3年，李秀媛則露出心照不宣的笑容。

【命運好好玩】李秀媛投資慘賠，拆夥張月麗內幕大公開！樂活的單身女郎2021.05.11 (李秀媛、張月麗)

(中時新聞網)