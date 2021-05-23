台灣高等法院18日有一名法警因快篩呈現陽性反應，居家隔離。高院指出，另一名法警今天快篩後，結果呈現陽性反應，已被安置在檢疫所隔離。2名法警是否接觸感染有待釐清。高院18日表示有一名法警因快篩呈現陽性反應，經衛生單位通知後，已進行隔離；高院有關人員，依接觸程度差異，進行居家隔離或自主健康管理等，以確保機關安全。

高院指出，院內另一名法警21日下班時感覺身體不適，今天進行篩檢，快篩結果呈現陽性反應，目前已被安置在檢疫所隔離。

高院表示，清查18日確診的法警接觸者後，2人無密切接觸情形，今天快篩陽性的法警不在匡列原法警接觸者的範圍。2人是否接觸傳染，有待衛生單位釐清。

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(中央社)