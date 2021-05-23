屏東縣23日公布新增8例本土新冠肺炎確診者，其中6例位於潮州個案，皆源自屏東首例本土的「3037」退休男子，年紀最小僅一歲，確診者皆已收治醫院，疫調足跡均已完全消毒；由於8例都與前2天確診案例有接觸，且在潮州疑似有地緣關係，屏東縣長潘孟安表示，24日將針對潮州鎮請國軍出動化學兵出動，全鎮大消毒。

潘孟安也同時公布，即日起至5月28日屏東餐飲業者全面禁止內用，一律改為外帶，嚴峻的疫情造成大家生活不便，請共體時艱。

根據衛生局疫調發現，有萬華旅遊史的「3037」，與同樣遭匡列確診的「3869」為牌友，病毒疑在牌桌上迅速傳遞，使得與「3869」為叔侄關係的「4224」66歲男子，「3869」的妻子「4225」46歲婦人，相繼染疫。

另案號「4021」39歲男子、「4022」35歲女子為夫妻，5月20日先生因喉嚨乾、疲倦感、頭痛等症狀，夫婦二人駕車前往至醫院診治及採檢，5月22日確診；該夫婦的一歲小兒子案號「4327」、58歲的岳母案號「4328」也出現症狀，同樣採檢後確診，現收治在負壓病房。

一家四口均染疫，經衛生局疫調發現，該女子的舅舅與舅媽是「3869」朋友，曾有接觸，而「4022」在潮州鎮經營飲料店，縣府也提醒曾經接觸的民眾注意自主健康管理。

其餘包括案號「4226」55歲婦人為按摩師，曾於5月16日接觸案號「3458」，5月21日接獲衛生所通知採檢及居家隔離，5月22日確診。

另，案號「4223」為九如鄉28歲越南籍新住民，常常跟案「3457」、「3458」聚在一起聊天，5月20曾喉嚨痛不適，但因無明顯症狀，沒有就醫；5月21日被衛生局列入居家隔離，5月22日確診。

衛生局疫調確診者足跡，曾前往潮州鎮中正市場、潮州鎮黃昏市場、潮州鎮光復路全聯福利中心、屏東市中山黃昏市場等處，均已完成消毒作業，共匡列41人檢疫並隔離，提醒曾出入相關足跡地點的民眾，在公布足跡點日期起算14天進行自我健康監測，若有上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等相關症狀，應佩戴醫用口罩，儘速就醫，不得搭乘大眾運輸。

(中時 )