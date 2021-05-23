【回憶殺】童星出身的日本女星宮崎葵，外型清純又擁有一張甜美可愛的娃娃臉蛋，憑著演出真人版電影《Nana》、NHK大河劇《篤姬》，讓她在當年紅極一時，更在30歲前完成入圍日本電影金像獎影后成就，演技深厚。然而宮崎葵卻在2011年與高岡蒼佑(現改名為高岡奏輔)離婚，爆出與閨密好友蒼井優的前男友岡田准一有婚外情，清純形象大受打擊，後來於2016年低調再嫁岡田准一，逐漸淡出螢光幕。

宮崎葵2007年在演藝事業巔峰之際，義無反顧地嫁給認識7年、交往5年多的男友高岡蒼佑，然而由於兩人演藝地位差很大，女強男弱的組合也被外界看衰，果不其然這段婚姻維持僅4年多就破局，更傳出婚變導火線是男方家暴導致。

宮崎葵與岡田准一不倫戀轟動一時。(翻攝日網)

然而一位自稱是高岡蒼佑經紀公司的離職員工，就向週刊驚爆宮崎葵離婚內幕，竟是宮崎葵婚內出軌岡田准一。宮崎葵2008年因拍攝電影《朝向陰天綻放》認識岡田准一，2011年高岡蒼佑因批評富士電視台助韓流，事業陷入低潮，宮崎葵提出分居並與岡田准一於《天地明察》再度合作，並在同年底向丈夫提出離婚要求。

據報導指出，高岡蒼佑被提出離婚後，越想越不對勁，調閱以他名義申辦的宮崎葵手機通聯記錄，意外發現她自2011年8月開始與岡田准一密切聯絡，甚至還有去溫泉旅行的親密短訊，讓高岡蒼佑心死離婚，更踢爆宮崎葵隱藏在清純外表下的放蕩一面，爆料前妻與岡田准一、廣告商搞不倫。

宮崎葵與岡田准一結婚後，重心全擺在家庭。(翻攝日網)

雖然宮崎葵始終沒有承認與岡田准一不倫戀，但卻在離婚後，陸續被拍到與岡田准一約會，岡田准一更在2017年聖誕節宣布結婚，新娘正是與他傳出不倫戀的宮崎葵。

據悉，宮崎葵與岡田准一當年深受不倫戀風暴困擾，一度分手避嫌，直到3年後才再度復合。小倆口至今結婚3年多，育有1子，宮崎葵亦把重心放在家庭，逐漸淡出螢光幕。

(中時新聞網)