英國威廉王子（Prince William）22日指出，蘇格蘭有他此生最痛的回憶，也有最令他喜悅的記憶，他在蘇格蘭得知母親黛安娜王妃的死訊，多年後又在那裡遇到畢生摯愛凱特。

英國威廉王子（Prince William）22日在蘇格蘭發表演說時，指出蘇格蘭在他心目中永遠佔據特殊地位，因為年幼時他在那裡得知母親黛安娜王妃的死訊，多年後又在那裡遇到畢生摯愛凱特，蘇格蘭不只藏有他此生最痛的回憶，也有最令他喜悅的記憶。

綜合《紐約郵報》（New York Post）八卦專欄「第6頁」（Page Six）、英國《太陽報》（The Sun）報導，38歲的威廉王子22日在位在愛丁堡的蘇格蘭教會總會所發表演說時，特別提到蘇格蘭對他而言是個非常重要的地方，而且在他心中佔據重要位置。他說當他還小時就拜訪過蘇格蘭，稍微長大後看著祖母英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）如何珍惜在蘇格蘭的每一分鐘，他也知道，在蘇格蘭山丘上漫步對父親查爾斯王子（Prince Charles）來說是最快樂的事。

對他自己而言，蘇格蘭深藏畢生最痛苦的回憶，威廉說，1997年母親戴妃車禍過世時，他就是在蘇格蘭的巴爾莫勒爾（Balmoral）接獲母親死訊，震驚之餘，那天早晨他在附近教堂服務中找到了庇護，在後續黑暗的悲傷日子裡，他也在蘇格蘭的自然環境中找到安慰與慰藉，「我覺得我與蘇格蘭的連結將會永遠根深蒂固。」

蘇格蘭不只有最痛記憶，也包含畢生最喜悅、最美好的回憶之一，「就是在蘇格蘭這裡，20年前，我和凱特初次見面」，「不必多說什麼，與未來妻子初次見面的小鎮，總是在心裡佔據非常重要的位置。」威廉王子與凱特當年都就讀蘇格蘭聖安德魯大學（University of St Andrews）。

據悉，威廉王子此次拜訪蘇格蘭，是女王鼓勵蘇格蘭留在大英國協的策略之一。

此次行程之前，英國廣播公司（BBC）及BBC記者巴席爾（Martin Bashir）才就1995年誆騙戴妃、以獲得戴妃專訪機會一事向查爾斯王子、威廉王子、哈利王子等人道歉，BBC調查顯示，巴席爾偽造銀行對帳單、告訴戴妃受到監視，以此博取信任、取得獨家專訪。

對此，威廉王子痛批那次專訪導致父母關係惡化，並且傷害無數人。

文章來源：WILL'S AGONY Prince William reveals ‘dark days of grief’ after Diana’s death in emotional Edinburgh speech after Bashir probe
文章來源：Prince William calls learning of Princess Diana’s death his ‘saddest memory’

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(中時新聞網)

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