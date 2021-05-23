金鐘主持人陳瑋薇近期轉戰戲劇，以《天之驕女》顏筱晴一角打開知名度，今年又與同門師姐何如芸在華視新戲《婚姻結業式》飾演表姊妹。陳瑋薇日前受訪時驚喜宣布懷孕4個月的好消息，身為兒童節目主持人的她表示，自己在兒童圈打滾多年，對與小孩的相處很有一套，也在婚後期望成為「未來媽媽」，她坦言求子將近3年未果，還一度被婦產科醫師「判死刑」，讓她經歷了一段非常崩潰、黑暗的時期。

曾是「不婚主義」的陳瑋薇沒想過會結婚，更沒想過要生小孩，「我在單親家庭長大，對於自己組成家庭是有幻想和期待的，只是也很害怕結婚，因為從小看父母離異，感受不到婚姻帶來的快樂，也不知道所謂的『家庭幸福圓滿』是什麼？所以還是有點怕怕的，直到遇見現在的老公，才開始對未來有規劃」，只是婚後一年、兩年過去了一直沒有懷孕消息，雖然婆家不會給壓力，但親戚、朋友總是會關心，這些關心就積在心裡變成壓力。她含淚說：「其實我們都有去檢查，一切都正常，尋求婦產科醫師也沒有結果。」

轉戰戲劇圈的金鐘主持人陳瑋薇宣布懷孕好消息。（齊石傳播提供）

最讓她受打擊的是一名婦產科醫師對她說「妳有沒有想過，生不出來就是因為你們命中注定不合？吃再多藥、做再多檢查都沒有用」，她痛訴：「這句話就像是對我判了死刑，回家後崩潰大哭，就像瞬間失去所有希望，我再怎麼努力都沒有結果，更難過的是我們在檢查一切正常、沒有科學依據的情況下，具有權威的醫師卻這樣對我說，這段過程一直埋在心裡，是真的很痛苦的經驗。」

她自認是一個樂觀又不服輸的人，因此透過其他醫師的介紹轉而尋求「生殖醫學」的協助，終於在今年農曆小年夜當天得到好消息。陳瑋薇備孕期間嘗試了人工受孕、打排卵針，經驗不足的情況下，她第一次打完排卵針竟還開車出門赴約，在半路上腹痛到冷汗直冒無法坐直，被朋友罵太「ㄍㄧㄥ」，她苦笑：「當下真的不知道自己在堅持什麼？可能是不想因為做這個（打排卵針）而放棄娛樂或讓自己處於悲觀狀態，想出去見見朋友散散心吧！」

金鐘主持人陳瑋薇宣布懷孕好消息。（齊石傳播提供）

陳瑋薇表示，求子過程的辛苦真的是經歷過的人才能懂，「連家人的一句關心跟叫我們壓力不要太大，都容易牽引到我們的心裡最脆弱的那一塊，更容易情緒崩潰，所以我覺得最好的方法就是和同樣在求子的姊妹說心事，或是有同樣經驗的人分享，最能帶給彼此鼓勵，最重要的就是要找到適合自己的醫師。」她也鼓勵「未來媽媽」們別輕言放棄，她笑言：「之前《未來媽媽》這部戲很紅，但我一直沒勇氣看，很怕自己會在難過的心情裡，備孕過程裡我也遇過很多相同狀況的女孩們，我們透過彼此鼓勵、說出實話可以幫助我們在整個過程的心理狀態更強大，這是很重要的，期待可以看到更多女孩們找我分享，與想擁有Baby的女人分享我的經驗和傾聽她們的聲音，成為鼓勵他們力量。」

孕期剛好遇到嚴峻疫情，陳瑋薇坦言真的很害怕，也覺得這世代的孩子好可憐，很心疼他們童年有一大半的回憶會是一直戴著口罩。疫情讓她很擔心未來，但因每次去產檢看到寶寶很穩定、健康，她就會提醒自己一定要堅強，「看到一些消息會不自覺眼眶泛淚，天天祈禱疫情快點結束，讓孩子出生在沒有疫情影響的世界」。她現在也採取宅在家防疫政策，非要出門採買時，家裡會用稀釋漂白水消毒，每個家人回到家在玄關就立即酒精消毒，連大門門把和鞋子、手機也不放過。

(中時 )