藍儀日前送焦糖肉桂捲為檢疫站的醫護人員加油打氣。（摘自臉書）

柳橙王子日前送焦糖肉桂捲為檢疫站的醫護人員加油打氣。（摘自臉書）

羅美玲的經紀人藍儀與「柳橙王子」烘培坊，日前看到有醫護人員訂餐被拒的新聞，相當難過，他們以實際行動支援前線，由柳燈王子贊助食材，藍儀出力，共送出50個橙片肉桂捲到剝皮寮檢疫站，為醫護人員盡一份心力，他們也將持續做下去，明天會繼續送點心到不同的醫院。

藍儀上週事先詢問中興醫院社工課，得知很多醫護人員非常忙碌，而決定不是做便當送去，而是送方便食用的烘培點心，為了安全起見，每一份都獨立包裝。社工告訴她，剝皮寮檢疫站附近的餐廳少，而且很多店家不願意送餐到萬華，所以她和好友在社工建議下，先將食物送到中興醫院，由社工課統合後再跟著醫療資材車送到剝皮寮檢疫站。

她認為防疫自身做起，不要盲目的害怕，挺醫護就是挺自己，希望有更多人力挺醫護人員，她也強調要先問過醫院，不是每個醫院都接受或者合適這麼做，更讓她感動的是，這幾天不少朋友主動表示想要加入善舉，一起努力讓社會更美好。

(中時 )