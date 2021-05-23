本土疫情爆發後 前扁辦主任爆：這件事恐搞垮台灣

本土疫情爆發，新北市長侯友宜與台北市長柯文哲，在部分的防疫處置上聯手「逆時中」，比如在17日宣布同步停課。前扁辦主任陳淞山卻表示，後來他看到藍綠陣營相互追殺，才驚覺台灣若被搞垮，是因為藍綠惡鬥的「政治人禍」；而總統蔡英文對此必須擔負起最大的政治責任。

陳淞山21日在《美麗島電子報》撰文表示，這兩天看到疫情繼續大爆發，防疫指揮官陳時中開始捉襟見肘而難以因應，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜迅速替補上來，非常努力想把疫情危機管控好，不過卻看到藍綠陣營相互追殺，才驚覺如果台灣真被搞垮，絕不是因為疫情爆發的緣故，而是藍綠惡鬥的「政治人禍」所造成。而台灣的政治內鬥與內耗惡性循環，受到最大傷害的就是人民，身為領導人的總統蔡英文則必須擔負起最大的政治責任。

陳淞山認為，新北市長侯友宜在防止疫情擴散的「超前喊話」，雖可批評，但目前防疫團結大於一切，有必要藉由網軍、綠營側翼猛批來「去之而後快」嗎？國難當頭，多數人民看得下去嗎？這難道不是「蔡蘇體制」政治團隊所慣用的政治惡習嗎？民進黨應以防疫優先的政治角度來處理中央與地方的疫情分工合作，不要再自亂腳步殃及百姓。

陳淞山指出，蔡總統把自己弄成不知民間疾苦的「虛位元首」，讓行政院長蘇貞昌為所欲為，激怒了在野黨，也讓絕大多數人民只能忍受沒水、停電與沒有疫苗及時施打的苦痛。最近兩次大停電，蔡總統兩次道歉，但真正的事故原因您弄懂了嗎？台電主管高層與經濟部不用負責下台嗎？難道缺水的問題，就只能怪不下雨的氣候變化嗎？其中該負責的機關或人事嗎？或者只會全部推給蘇揆去負責呢？因為您只是一位沒有同理心的「虛位元首」，可以繼續縱容及擺爛嗎？

陳淞山點出，520是台灣政治發展的分水嶺，誰上誰下，人民的眼睛是雪亮的。民進黨該反躬自省這波的疫情大爆發是誰造成的？民進黨立委范雲與可能背後拜託處理機師工會陳情的桃園市長鄭文燦，該負起什麼樣的責任？「疫苗政策」錯失良機，又是誰橫加阻礙造成？誰該負起責任，蔡總統的領導用人也該賞罰分明，才能對得起國人。

(中時新聞網)