運8遠干機。國防部提供。
運8遠干機。國防部提供。

空軍今發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，1架運-8遠干機，進我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

517停電 比照513事故研擬補償
台電限電恐變常態 4天停電2次 總統再道歉

(中時 )

#空軍 #架運 #2架 #共機 #侵擾