今2架共機侵擾我西南空域 18:332021/05/23 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8遠干機。國防部提供。 空軍今發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，1架運-8遠干機，進我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 517停電 比照513事故研擬補償 台電限電恐變常態 4天停電2次 總統再道歉 (中時 ) #空軍 #架運 #2架 #共機 #侵擾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一週停電2次 蘇貞昌：難接受命台電提改善方案 03:492021/05/18 政治 頭份音樂公園改造 明年初完工 04:102021/05/18 地方新聞 高雄首座市民運動中心一起來動滋動 13:002021/05/18 生活 15架殲-20戰機飛行演練 中共建黨百年將有空中表演 11:012021/05/18 兩岸 全台一周停電2次 綠委：台電的理由不是理由 11:112021/05/18 政治 《經濟》台電調度應變能力不足 蘇貞昌令1周提改善方案 07:452021/05/18 財經 台南飯店攬客 試營運享優惠 04:102021/05/18 時尚消費 一周2停電 藍揪出台電官網「有鬼」：蔡政府信用破產、王美花下台 10:092021/05/18 政治 Google認證 BenQ 5款智慧投影機內建Android TV 12:052021/05/18 科技 防堵破口 雙北夾娃娃機店停業 04:102021/05/18 焦點要聞 興達再傳警訊 04:102021/05/18 時論廣場 政治熱門新聞 縣市首長誰防疫表現最好？「民調常勝軍」穩坐第一 - 政治 陳時中脫口一句話 藥師：全台灣人都驚呆了 - 政治 新北市528後解除三級警戒？侯友宜回應了 - 政治 「校正回歸」說惹議 《亞洲週刊》說文解字狂酸 - 政治 篩檢能量不足認錯就好 宅神看到蘇貞昌臉書怒嗆27字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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