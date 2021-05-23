維珍銀河公司(Virgin Galactic)的火箭太空船「團結號」(VSS Unity)在5月22日從新墨西哥州的太空港開始了首次載人太空飛行，這是該系列太空船的第3次人員測試，成功飛行到89公里的亞太空，離正式的商用營運已相當拉近。

太空網(Space.com)報導，團結號的前兩次太空飛行，分別於2018年12月和2019年2月。那兩回試飛都是從加州莫哈韋航太測試站( Mojave Air and Space Station)起飛的，那裡離維珍銀河的製造機地很近，因此屬於實驗性質居多，今天的測試，是在商用化航班起飛地的新墨西哥，因此更接近商用航班流程。

Watch Virgin Galactic VSS Unity's Full Flight! (Mission Recap)

維珍集團創始人理查·布蘭森（Richard Branson）也親臨現場，見證了這一歷史性事件。他很高興自己的太空夢想正在逐步落實。

Some photos from today's aborted @VirginGalactic launch. Glad everyone is ok. This is what testing is for. @NASASpaceflight pic.twitter.com/o4dG3JKHoe — Jack Beyer (@thejackbeyer) December 12, 2020

布蘭森在推特上寫道：「很高興能看到維珍銀河公司的太空飛機，從雄偉的美國太空港進行首次載人太空飛行。」

這場發射任務是在新墨西哥當地時間上午8:35開始，運載母機「伊芙號」(VMS Eve)，掛載了太空船「團結號」，加足馬力起飛。大約50分鐘後，伊芙號飛到1萬3411公尺的高空，釋放兩個機身中間的團結號，大約幾秒鐘，團結號點燃了火箭引擎，推升到更高的高度。

維珍銀河公司在推特上更新詳細內容，團結號以3馬赫的速度持續爬升，在用盡燃料時，到達了海拔89.2公里的最大高度，然後以滑翔的方式返回地球，完成亞太空的旅程。

這裡有個「太空在哪個高度?」的學術定義問題，學術上認為，當空氣稀薄到飛機無法依靠機翼擾動氣流產生升力時，就是太空的高度，在學術上這個分界區稱為「卡門線」(Kármán line)，是由二戰時期，匈牙利裔美國航太物理學家西奧多·馮·卡門（Theodore von Kármán）所提出的。卡門線高度新舊標準不一，在舊標準是以「離地表100公里」，不過新標準已經下修，離地80公里即為進入太空，因此團結號的飛行高度，符合新標準的進入太空，但還沒達到舊標準。

兩名飛行員史都克(CJ Sturckow)和馬奇(Dave Mackay)在當地時間上午10:45成功將團結號降落回跑道，完成歷時約2小時的近太空飛行。

不過今次的飛行只有2名飛行員，並沒有其他乘客，因此日後還必須進行過數次載有乘客的飛行測試。在維珍銀河的設想，團結號太空船可以乘座6人，分別是2位飛行員與4位乘客。在2019年2月的第2次試飛時，是3人一同起飛，也就是有1名乘客的測試。

維珍銀河表示，如果一切順利，商業運營將在2022年初開始。

雖然這種亞太空飛行從頭至尾的時間僅有2小時，不過在這個領域也是競爭激烈，比如世界首富、亞馬遜集團創辦人傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）的「藍色起源」（Blue Origin）公司，也在推動亞太空飛行，他們的「新雪帕德號」(New Shepard)火箭可以飛到90公里的高空再回落。藍色起源也正在推銷預售票，採用拍賣的方式6個座位，截至週五下午（5月21日），拍賣價最高達到280萬美元。

維珍銀河則已賣出600多個預售票，因為它的價格相對便宜，每個座位25萬美元。

(中時新聞網)