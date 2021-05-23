全國防疫已提升到三級警戒，暫停室內五人以上、室外十人以上群聚，不過有網友PO出一張照片，發現台北Apple旗艦店，疑似在中央宣布警戒升級後依然人滿為患，讓不少網友驚訝：「開趴囉？」，質疑難道果粉不怕病毒？遠百信義店則回應，已縮短營業時間，尊重館內各品牌在符合防疫規定下的管制作法。至於網友PO出的照片倒底是哪一天拍下的？目前還無法證實。

原PO在網路論壇《PTT》貼出一張照片表示，在全國防疫警戒升級後，有朋友經過台北的Apple旗艦店，竟發現店裡人擠人，大家肆無忌憚的，手機、平板一台一台的摸，好像第三級警戒也沒什麼，質疑是不是很多台北人對疫情還是很樂觀？覺得自己很勇敢？

照片曝光驚呆眾人，網友紛紛回應「這室內幾人了？！」、「這樣超過五個人了吧」、「開趴囉」、「信仰可以抵抗病毒？」、「病毒只會找安卓低端用戶，我們不怕」、「台北人真的猛」、「太扯了吧！這些人有什麼毛病」、「果粉不怕病毒」、「展示機可以有多毒呢？」。

不過有網友質疑照片真實性，回應「真的是今天嗎？」、「我對這照片時間感到懷疑」、「入口沒實聯制？」；有網友認為，可能拍照時剛好遇到101直營店休店，所以人都往這擠了，還有網友建議應該去大聲喝斥阻止。

遠百則回應表示，目前信義店已縮短營業時間，減少為兩個入口、進行總量管制，門口也有量測體溫及消毒，遠百尊重館內各品牌在符合防疫規定下的管制作法。

(中時新聞網)