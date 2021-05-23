嘉義市工策會總幹事陳香縈說明參展事宜。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

新冠肺炎本土疫情大爆發，衝擊經濟大，嘉義市政府正輔導15家業者參加今年8月4日至6日的「線上馬來西亞台灣形象展」，促進傳統中小企業透過網路拓展外銷市場，去年月桃故事館產製的「給皂機」是防疫用品，拿到不錯的訂單。

嘉義市工商發展投資策進會總幹事陳香縈指出，2021線上3D數位博覽會是「新南向市場」最大線上拓銷平台，此次主打馬來西亞市場，嘉市有食品、伴手禮、清潔用品、保養品業等15家業者報名，每家參展費用約2萬元，市府補助1萬7000元，業者負擔3000元。

今年15家業者有7家是去年參展過，8家是首次加入。今年再參展的人心商行負責人羅憲鴻說，他們利用檳榔開發產製檳榔草藝皂文創品，因應東南亞國家的新冠疫情嚴峻，新推出防疫用品液體皂，並積極申辦進出口貿易相關證件。

陳香縈說，去年11月市府與工策會率領嘉義市廠商參加2020線上馬來西亞台灣形象展，有食品、美妝、咖啡、科技等各類產品，創造了113場次線上媒合會，期望今年再創佳績。

陳香縈說，因為業者多是傳統中小企業，對外銷國際貿易的作業、市場較不熟，工策會加強輔導業者，嘉友電子、華實興業（月桃故事館）、福聯興國際開發等業者則有貿易經驗，能協助傳承經驗。

陳香縈說，東南亞市場有的國家講求「清真認證」，加上防疫需求，去年月桃故事館產製的「給皂機」接獲主顧客的訂單，表現不俗，可以給其他參展的業者參考。

(中時 )