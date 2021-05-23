陷入債務危機的中國萬達集團今天公告，公司已全面退出世界最大連鎖電影院AMC董事會，並出脫絕大部分持股，變現14.76億美元（新台幣約413億元）。此前，萬達集團已出清多項海外資產。

澎湃新聞報導，若比對AMC在21日發布的公告可知，萬達集團正在進一步出脫對AMC的持股。經過這次出脫，萬達對AMC的持股比例已降到0.002%。

根據報導，光是5月13至18日間，萬達就5次出脫AMC共3044萬餘股，出脫價在每股14至15美元之間。而這5次出脫共變現約6.5億美元（新台幣182億元）。

據不完全統計，萬達近年來接連出脫海外資產，已變現人民幣約206.96億元（新台幣約900億元）。

報導指出，AMC已於21透過官網，對萬達退出董事會及出脫持股發表聲明，指AMC對萬達過去近10年的陪伴表示感謝，並指萬達一直是「AMC最佳的股東」，在萬達控股期間，AMC成為全球最大的連鎖電影院。

2012年，王健林大手筆斥資26億美元購買AMC的100%股權，成為萬達第一筆海外收購案，此後還另投資5億美元作為設備升級。這讓萬達一度成為全球規模最大的電影院線營運商，也讓AMC短時間內轉虧為盈。

根據報導，萬達藉由出脫AMC持股變現的14.76億美元，取得超過1倍的獲利。

在中共官方對企業及市場控制日增的政策趨勢及氣氛下，遠自阿里巴巴創辦人馬雲宣布退休，到日前字節跳動創辦人張一鳴宣布辭去執行長職務，再加上隨之而來的「反壟斷」調查，一連串的舉動都引起外界聯想。

但在此之前，萬達創辦人、前中國10大富豪之一的王健林曾公開表示，「只要萬達進入的行業，無論國企、央企都沒機會做老大」，引起中共高層不滿。此後，萬達集團的海外投資連遭中國官方警告，加上近年來營運榮景不再，導致債務激增，讓王健林從「首富」轉為「首負」。（編輯：邱國強/張淑伶）1100523

(中央社)