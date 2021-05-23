中央流行疫情指揮中心22日將400例確診個案「校正回歸」到上周各日確診案例，引起各界熱議。對此，名嘴李正皓提出3個問題：數據要不要校正？校正完的數據要怎麼回歸？未來如何減少校正回歸的數字或頻率？他並呼籲指揮中心一定要正視這個問題，減少校正回歸的數字或頻率，否則台灣防疫會變成笑話。

李正皓今(23日)在臉書上表示，其實校正回歸不是一個動詞，而是兩個動詞，一個是校正、一個是回歸。所以談這個議題至少要從三個問題來切入：數據要不要校正？校正完的數據要怎麼回歸？未來如何減少校正回歸的數字或頻率？

第一，數據要不要校正？當然要。學理工或統計的就知道，不論是測量或統計一定需要校正，校正是面對問題或誤差的方法，不校正的話誤差只會越來越大，這部分應該沒人有意見。

第二，校正完的數據要怎麼回歸？這也是目前藍綠白不同陣營吵的最兇的一部分，目前主要有兩種說法，「回歸到被校正的那一天」或「回歸在校正當天」，「回歸到被校正的那一天」白話文就是「個人造業個人擔」，15號的統計誤差就回補在15號；16號的統計誤差就回補在16號，不要通通算在我22號頭上，這也是目前疾管署的作法，而這樣子作法的好處是更可以更看出整體趨勢回頭檢驗後其實發現全台病例數是逐漸緩步下降的。

至於「回歸在校正當天」的意思就是不管這個誤差是那一天造成的，但反正是22號校正的，所以就是把所有誤差加在22號。這種做法是有國外案例支持的，2020年10月4日路透社就有報導。李正皓分析英國的例子後指出，其實不管是「回歸到被校正的那一天」，還是「回歸在校正當天」都是有理由的。

第三，未來如何減少校正回歸的數字或頻率？這才是最重要的問題，這涉及到民眾對政府的「信任度」，但目前沒有看到不管是地方政府還是指揮中心提出真正解方。李正皓發現，按照台北市長柯文哲的說明，整套PCR採檢的過程非常繁瑣，至少要經六個環節。涉及到醫院的有三部分（採檢、鍵入通報系統、檢體送實驗室），其餘三個環節分屬實驗室、疾管署、指揮中心，因此要減少校正回歸的數字或頻率關鍵在優化整套體系，絕對非單純的把表格從20個減為8個就可以解決。

李正皓不認為這6個環節完全是中央的責任，以台北市為例，如果採檢醫院是聯合醫院體系的話，那就是歸台北市政府管，因此指揮中心如何找到問題、解決問題、提供資源，並且落實在所有執行環節才是重點。

李正皓也說，指揮中心一定要正視這個問題，如果做不到減少校正回歸的數字或頻率，請問指揮中心每天下午兩點的記者會還有什麼意義？反正數字根本不正確，最後還可能校正回歸，不是嗎？

李正皓也希望，希望不管是指揮中心或是地方政府都要聽進去，否則台灣的防疫真的會從驕傲變笑話。一個做得出3奈米晶片的國家，卻連每日的確診數字都報不準，請問這樣的防疫還好意思叫世界「看好了」嗎？

書上實在找不到「校正回歸」！ 柯文哲喊話中央：乾脆公布你們怎麼算的

(中時新聞網)