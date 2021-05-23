前陣子「炫富拳王」梅威瑟(Floyd Mayweather Jr.)宣佈將與網紅拳手羅根保羅(Logan Paul)開戰，時間訂在6月6日，地點在邁阿密硬石體育場(Hard Rock Stadium)。由於比賽可能採取網路付費收看，估計獲勝拳手能收入破億美元(約28億台幣)。而曾與梅威瑟大戰的帕奎奥(Manny Pacquiao)近期也宣佈復出，對手是WBC/IBF雙冠王小史彭斯(Errol Spence Jr.)。

Manny Pacquiao announces fight vs. Errol Spence Jr. on August 21 in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/XRW9KRq64q — Bleacher Report (@BleacherReport) May 21, 2021

小史彭斯生涯27場全勝，其中有21場KO，擁有WBC、IBF兩條腰帶，被認為是該量級最優秀職業拳手。帕奎奥拳擊推廣公司主席吉本森(Sean Gibbons)表示：「很多人認為他是世界上最優秀次中量級拳手，但帕奎奧不迴避真正的戰鬥。」吉本森還不忘嘲諷梅威瑟，他說：「帕奎奧不會跟梅威瑟一樣去打網紅出糗，他想繼續寫下傳奇，一直跟最強拳手對決，現在也不改初衷。」

在2015年5月梅威瑟在拳擊史上收益最豐厚比賽以點數擊敗帕奎奥，成為世界拳擊組織(WBO)次中量級拳王，在拉斯維加斯比賽中，雙方經過12回合激烈爭鬥，三名裁判給出比分點數分別是118：110、116：112、116：112，一致判定梅威瑟勝出，在他原有世界拳擊理事會(WBC)和世界拳擊協會(WBA)拳王榮譽之上，又增加一項世界拳擊組織(WBO)次中量級拳王的冠軍頭銜。

而這場比賽也讓梅威瑟賺進大把鈔票，甚至在拳擊界再次聲名大噪起來，當初這場世紀對決幾乎引來全世界拳擊迷觀看，之後帕奎奥轉戰政壇，有意在2022年競選總統大位，但在正式退役之前，他打算再打幾場比賽，據外媒報導指出，帕奎奧團隊也在和UFC名將「嘴炮」麥葛雷格(Conor McGregor)接洽，計畫未來展開決鬥。

帕奎奧團隊助理認為，他將目標在3回合內解決麥葛雷格，藉此證明自己是比梅威瑟更優秀的拳王，「這場決鬥結果將給出一個答案，那就是誰是有史以來最優秀的拳王，是10回合KO麥葛雷格的梅威瑟，還是菲律賓拳王？這就是為什麼每個人都想看到帕奎奧對上麥葛雷格。」不過目前這場比賽還未有確定時間。

接著大家可能會先把焦點放在梅威瑟與羅根保羅對決上，此前梅威瑟為了面子絲毫不敢鬆懈，很專心備戰這場比賽，還要求未婚女友安娜(Anna Monroe)搬出價值高達1100萬美元(約台幣3億)豪宅，另外在與羅根保羅賽前記者會上，羅根保羅弟弟傑克保羅來鬧場挑釁梅威瑟，搶走他帽子，當場被梅威瑟狠揍，可看出梅威瑟這次並非鬧著玩，而6月6日就可以看到他最近的訓練成果。

(中時新聞網)