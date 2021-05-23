在荒蕪裡舞動生機 梁世懷跳出疫情中的蛻變。

疫情爆發一年多來，人們不斷在重建生活秩序，表演藝術工作者也不斷以創作安慰人心。韓國環球芭蕾舞團獨舞者梁世懷，近期受邀參與英國牛津大學的影片拍攝計畫，在空無一人的首爾文化空間跳舞，他表示，這空間像個箱子，舞者向是被關在裡面，但不是全然地絕望，而是試圖找出蛻變的契機。

這段5分半的舞蹈，由編舞家Jin-yeob Cha擔任編舞，跳舞的場地名為「Yoonsle」，意思是在陽光下、月光下閃閃發光的漣漪，舞者們也像是在黑暗中發光的漣漪，細緻地傳遞情感和光量，編舞家認為，在疫情期間，時間像是停止了一樣，但是呼吸不會停止，一切仍在向前進，在這段期間，大自然緩慢地修復，而人們不該忘記的是，整個世界始終是一體的。

梁世懷說，拍攝的空間有一種封閉感，就像是疫情間的隔離，「但我們選擇呈現的方式，並不黑暗，反而有一種蝴蝶破蛹的感覺，把所有束縛轉化成美好的東西。」

梁世懷表示，疫情帶給世界恐慌和壓迫，卻也教人學會珍惜和感謝，「過去所有我們覺得理所當然的事情，都變得更珍貴，像是最簡單的自由呼吸，現在也變得非常珍貴。」

(中時 )