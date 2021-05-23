南部某大學一名女大生貌美遭已婚助理教授追求，想拒絕又擔心和教授關係變差無法畢業，答應和教授出來談判，沒想到竟被一路載住墾丁汽車旅館性侵，後來還被教授騙出性侵2次，高雄地院依強制性交罪判該教授8年，可上訴。

判決指出，南部某大學大三女大生為了多修幾門課，特地降轉他系二年級，已婚助理教授看到女大生驚為天人，不斷傳訊示好，瘋狂追求。

女大生不想和教授鬧翻，曾委婉回訊「我們就真的師生關係，有甚麼事情打字就好了，單獨出去不太好」，但教授仍不死心持續糾纏，甚至在學期末時直接告白，還說「我不想妳交男朋友」、「買菜坐過牢的都可以選總統了，還有什麼不可能？」。女大生非常困擾，還回「老師我真的無法接受」。

前年6月某日晚間，教授約女大生出來聊天，女大生想說當面把話說清楚，於是鼓起勇氣出門，沒想到才搭上車就被一路載往墾丁。女大生驚慌不已，教授還安撫她「我保證不會對妳亂來」，結果兩人直接開去墾丁一家汽車旅館，女大生一度抵死不從下車，最後仍被性侵得逞。

事後女大生想替自己討公道和教授碰面，又被性侵二次，最後一次是教授佯稱要送「分手禮物」，沒想到又是藉機性侵。女大生事後向學校舉報，學校除指派學務長啟動性平事件調查，才揭發此事。

開庭時，教授辯稱兩人交往中，自然發生親密行為，沒有強迫對方，但女學生則提出兩人對話紀錄、教授性侵後的道歉訊息佐證，法官據此認定教授有罪，依3次強制性交罪判他徒刑8年，可上訴。

(中時 )