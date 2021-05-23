衛福部長陳時中昨(22日)宣布，新增「校正回歸400例」。而上週開始南投縣也開始新增新冠肺炎本土案例，國民黨立委許淑華同日Po出一張圖，並表示，指揮中心抗疫新招，回到過去校正人數，顯示「政府無能蓋牌，民眾自求多福」。

許淑華22日下午在臉書貼出一張圖，寫下「指揮中心抗疫新招，回到過去校正人數，《時中鉗形術》」，他呼籲民眾「政府無能蓋牌，民眾自求多福」，貼文一出，吸引1.8萬名網友按讚，6千多人留言討論。

國民黨立委 許淑華 臉書。(圖/摘自 許淑華臉書)

至於南投縣23日公布8名新增本土案例，2名萬華按摩女郎本月8日南移，至南投縣草屯東方紅時尚會館擔任按摩工作，21日因出現喉嚨痛、輕微咳嗽等症狀，被醫院檢查確診，立即轉送集中檢疫所隔離收治，卻引發按摩館5名員工群聚感染，南投縣衛生局呼籲，曾於本月8日至16日到東方紅時尚會館的民眾要提高警覺，做好自主健康管理。

對於因為檢驗塞車問題，連續2天都出現「校正回歸」的確診數，陳時中今天說，發布檢驗結果，需重複要求登打的情況耗費很多人力，檢驗時間也很長，後端也要花時間，這段時間剛好雙北都很忙，擠壓了輸入的時間，因此簡化程序，也將補助醫療院所最高500萬元添購最新的PCR檢驗儀器。

政府無能蓋牌 民眾自求多福 由許淑華發佈於 2021年5月22日 星期六

(中時新聞網)