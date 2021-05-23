本土疫情延燒，本土確診數字爆發來已逾3000例，稍早傳出衛福部食藥署昆陽大樓也出現確診者，食藥署長吳秀梅證實，昨(22)日接獲衛生局通知，行政單位有一員工確診，同辦公室約20人已安排居家辦公，並等待採檢結果。
吳秀梅證實，食藥署昆陽大樓有1職員因為家人有相關接觸史，因此進行採檢，經衛生局通知確診，不過本身無症狀，已送至加強版集中檢疫所，同辦公室約20人已安排居家辦公，並等待篩檢結果。
食藥署主任秘書李明鑫進一步指出，該同仁姐姐5月14日到她家住，該名同事並沒有萬華地區的活動史，不過姐姐男朋友的爸爸上周被衛生單位通知確診，為了保險起見，該同仁上周四(20)自行篩檢，並於昨(22)日通知確診，屬無症狀患者。
李明鑫表示，該個案上周一(17)、周二(18)、周四(20)仍有上班，不過周四篩檢的隔天周五就請假在家沒有上班了，整棟大樓已於昨日消毒完畢，也證實這是食藥署自疫情以來的第一例確診。
(中時 )
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