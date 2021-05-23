說話是一門需要培養鍛鍊的技巧，如果「說得好」在人際關係方面就會比較吃香，但也有人天生就比較「直腸子」，有什麼就說什麼，經常因此讓身邊的朋友受傷。搜狐命理專欄近日發文點名白羊座、金牛座、射手座和摩羯座的女性，她們雖然嘴巴比較毒，但內心卻十分善良，因此擁有好人緣。

1、白羊座

白羊女很有競爭力，且重視效率，在提出建設性的批評時，她並不害怕說出自己的想法，也完全不害怕會傷害到對方，她們不太能控制自己的嘴巴，有時說出的話極具冒犯性。儘管如此，白羊女的內心其實是很善良的，待人處事都秉持著心中的原則，雖然常常講話不中聽，但也只是因為她們過於直爽。

2、金牛座

金牛女非常誠實，總會說出心中的想法，她們喜歡實事求是，所以千萬別要求金牛女委婉，這對她們來說很難，但實話往往是最容易傷害他人的話語，也是最容易受到排斥的語言。雖然金牛女嘴巴狠毒，但看到他人因為自己而傷心的時候，她們也會同樣感到難過，是個心地善良的人。

3、射手座

射手女說話很多時候都不會顧慮別人的感受，她們從不害怕說出心中真實的想法，常常肆無忌憚地對別人說：「你正在浪費你的潛能做無用功」、「你的生活很糟，還要多加油」，雖然她們總是說出不中聽的話，但內心卻十分善良，會為自己說出去的話負責，陪伴好友一起度過難關。

4、摩羯座

摩羯女非常重視誠實，所以自己也會誠實地對待他人，偶爾說話不經大腦，講出一些讓身邊朋友傷心的言語，而且她們也確實非常毒舌，如果有討厭的人，她們絕對會說出所有狠毒的話，只為了氣對方。儘管如此，摩羯女依舊擁有好人緣，因為她們擁有善良的心腸，直來直往的性格也讓她們身邊永遠都只會有真心相待的朋友。

(中時新聞網)