隨著國內疫情持續升溫，政府三申五令要求民眾減少外出，希望同島一命，一起度過難關，但屏東縣春日鄉長柯自強鄉內巡察時發現，仍有遊客不顧疫情，堅持上山戲水、烤肉，讓他氣得大罵，「團結防疫、同島一命，難道是講給聽話的原住民，對白浪（平地人）是個屁。」

柯自強氣憤地說，隨著屏東縣確診個案越來越多，縣府更勸民眾減少異地移動、更不要上山旅遊，他以為這周遊客會減少，但卻發現，河邊、山裡還是很多遊客。

他質疑，為何一定要跑來春日鄉登山、戲水呢？下午2點請警政單位勸導，到了4點又來了，我們在地鄉親族人，都很遵守防疫規定，戴口罩在家沒移動，你們呢？在部落入口設檢測站防疫宣導，被駡三字經，還拍照檢舉駡鄉公所，真的....講不聽的「白浪」！

柯自強更在臉書上傳河邊現場照片與部落冷清情況當對比，他說，部落內都鮮少人流，但士文溪橋下卻是人潮烤肉，力里停車場登山客車輛還是來來來。團結防疫，同島一命！是講給聽話的原住民，對「白浪」是個屁！參考用的。他也建議員警不要勸導、直接開單，才能達到遏阻作用。

(中時 )