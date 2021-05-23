「果凍姐姐」楊晨熙和大飛（吳志慶）愛情長跑8年，男方已在2018年底求婚成功，兩人卻無預警在今年愚人節分手，令外界感到詫異。楊晨熙最近在節目中坦言分開的原因，除了受到外界施壓，兩人對未來的共識也出現分歧。

楊晨熙日前上節目《單身行不行》，被主持人邱沁宜問到為什麼會跟交往8年的大飛分手，她坦言和大飛彼此之間都沒什麼壓力，但在外面無論遇到認識或不認識的人，都會被追問何時才要結婚，甚至說她再等下去就會沒人娶，「聽起來妳會覺得說，妳的人生只是為了要找一個人，就這樣嫁了的那種感覺」即便試著不去理會他人閒言閒語，內心還是深感輿論壓力。

邱沁宜好奇就因為輿論壓力分手嗎？楊晨熙表示不是，「我們兩個人的問題完全就是對未來的共識不一致」彼此沒辦法達到契合，才會決定先分開給彼此一個思考空間，如果未來發現對方還是最適合自己，也許會再走在一起。

至於選在愚人節當天公布，楊晨熙透露因為有很多節目製作單位會邀請兩人上夫妻、情侶相關的主題，但雙方已有分手打算，為了想解釋清楚，才在愚人節用較輕鬆的方式告訴大家。正式恢復單身後，楊晨熙坦言一個人和兩個人會遇到的壓力都不同，笑說只有房貸的壓力是一樣的，現在會積極投入工作，好好賺更多的錢。

早在兩人還沒分手前，就有許多網友認為楊晨熙遲遲不結婚的原因，是嫌棄大飛不夠有錢；確定分手後，果然有更多網友認同真的是錢的關係，楊晨熙為了闢謠，特地發文怒嗆網友說別人沒錢是超級沒有禮貌的行為，「大飛跟我不一樣，他是用才華在賺錢！年收入完全不低於我！在一起的時候，也沒讓我煩惱過錢…拜託不要自己沒能力，就以為別人跟你一樣沒錢！說別人沒錢，你才全家都沒錢！」

【完整版】催婚讓楊晨熙壓力山大？

(中時新聞網)