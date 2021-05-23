本土疫情延燒，新北市連日確診數字反超台北市。民進黨新北民代及親綠媒體人批評市長侯友宜，「是瞎忙還是裝忙」。資深媒體人韋安表示，從侯友宜近來的防疫表現民調以及聲量來看，侯還沒被綠營打垮，因他做對了防病毒擴散最重要的3件事。

韋安23日在臉書舉兩項數據分析表示，全國升至第三級防疫警戒，《NOWnews》防疫表現民調，侯友宜排名第一；臉書粉專「聲量看政治」新聞聲量與即時新聞社群聲量作綜合比較，侯友宜僅次衛福部長陳時中、台北市長柯文哲，排名第三。這兩項數據說明，侯友宜的聲量雖不是最高，但正面聲量最多，所以他的整體防疫表現，仍最受民眾肯定。

韋安接著表示，綠營從「高層」對媒體放話，到地方、中央民代，甚至親綠媒體人，對侯友宜發起的「裝忙、瞎忙」、「無能」的「認知戰」，目前都無法打敗侯友宜。

韋安認為，因為侯友宜做對了預防病毒傳染擴散最重要的3件事：一，看到萬華阿公店群聚感染，新北迅速關閉8大＋2行業，其它縣市也馬上跟進，有效切斷這波疫情最主要的傳播途徑；二，在侯友宜的呼籲下，雙北率先進入三級警戒，接著全國都跟進。降低人員流動性，促使民眾進入「自主半封城」狀態，降低病毒全面擴散的機率；三，與柯文哲聯手，雙北高中以下學校、幼稚園、安親班停課，中央也隨後宣布全台跟進。

韋安指出，如果不是侯友宜冒著政治風險，做了正確和領先的決策，現在新北市和全台的疫情恐怕早已到了不可控的地步，確診人數也遠不止於現在這個數字。而民調數據，正面反應的民眾除了肯定侯友宜的防疫作為，也對侯處處被圍剿，表達同情和支持。

網友回應表示，「中央管理無能，天天唱戲，給地方收爛攤子。」、「雙北加油！」、「主要是雙北市長都不是民進黨，專業防疫，不是政治防疫。」

(中時新聞網)