為維持身強體健，不少長者會聚集在公園一起做運動、做操，但大陸遼寧瀋陽某公園一群爺爺奶奶養身方式超奇耙，竟然是將繩索綁於樹上，再把頭套入，任憑繩子擺盪自己的身軀，宛如「集體輕生」的畫面一曝光後，隨即引發網友熱議。

透過《沸點新聞》報導，發明「吊脖式健身法」運動的57歲孫榮春指出，藉由樹上繩子懸吊脖頸，讓身體隨地心引力的「牽引力」搖晃，能有效改善、修復或緩解人體各種肩頸痠痛的問題，而且成效顯著，今年還獲得國家專利，長年酸痛纏身的他也十分有感。

因此大陸遼寧瀋陽某公園大樹下，聚集相當年齡約50歲到70歲的中老年人遠道而來，固定一條藍色繩索在樹上，接著將頭套入繩子下方的裝置設施，任憑身軀隨繩左右搖擺，此外還有人改以「頭下腳上」的方法倒掛，猶如棲息樹枝上的蝙蝠，詭異至極的場景嚇壞不少路人，誤以為長輩們想不開約好群聚輕生。

不過，無論該健身法是否存在功效，醫師就警告，人體頸椎能承受的最大重量在25公斤左右，該方式若使用不當，確實可能傷到神經脊椎，嚴重時可能導致癱瘓，因此許多網友看到該健身影片後，忍不住接連吐槽「看上去挺危險，不小心可能命就沒了」、「這不是治病，是有病吧」、「看上去蠻可怕的，萬一甩出去了怎麼辦」、「這種東西都能申請專利？」「你們有考慮到樹的感受嗎？」

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(中時新聞網)