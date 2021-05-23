國民黨文傳會副主委黃子哲。 （資料照片）

對於民進黨立委王定宇說他做了一個夢，夢到藍營鼓吹購買上海復星代理的「BNT」疫苗，其實是香港人不打且快過期的瑕疵品，台灣買了就會讓這批疫苗「報廢變暴利」。國民黨文傳會副主委黃子哲指出，事實上，台灣因疫苗不足而導致此次疫情失控，沒想到王定宇還在鬼扯瞎說，難道這是因為王定宇不當房客後，晚上睡覺極度缺乏溫暖及安全感而胡亂做夢的後遺症？

王定宇在臉書說，香港有一批750萬劑的BNT疫苗(香港稱「復必泰」，由中國復星醫藥及德國BioNTech研發)，品質差到連港人「都不要施打」，「只」打了110萬劑，且期限只剩三個月。但根據港府5月22日的統計，在已接種的2,117,700劑疫苗中，BNT共1,192,500劑，佔了56.3%，其餘才是施打科興疫苗。

黃子哲表示，香港總人口數不過約750萬人，總共打了快120萬劑的BNT疫苗，這叫做香港人都不打，王定宇的數學教育不能等呀！

黃子哲也指出，王定宇還相當鄙視香港那批疫苗只剩下三個月效期。但反觀台灣，迄今到貨的三批共計約71萬劑的AZ疫苗，也全都是即期品，效期長不過三個月，短則只剩二個月不到，王定宇怎麼好意思去批評香港的BNT疫苗，根本是龜笑鱉無尾，丟臉丟到家。

黃子哲直言，香港復必泰確實曾因為包裝瑕疵而短暫停止施打，但已在4月初就恢復接種。就算台灣可以透過上海復星購得BNT疫苗，也不一定非要這批疫苗不可；就算是同一批，也還要經過衛福部嚴格的檢驗程序才能進口，若品質不佳或有瑕疵，難道民進黨政府會同意購買及使用？王定宇的程度，真的令人嚇到吃手手！

黃子哲懷疑，其實王定宇的囈語就是要抹紅所有想透過上海復星進口BNT疫苗的人，再抹黑其中涉及數十億「報廢變暴利」的勾結。這當然是他一貫的政治操作。不過，之前外傳綠營有某姓立委的介入，導致BNT疫苗採購的破局，王定宇這次又來攪和，這背後到底有多大的派系及利益糾葛，實在是疑雲重重。

黃子哲強調，台灣未必要使用對岸的疫苗，但人命關天，台灣疫苗施打率幾乎是全世界墊底，民進黨政府拿不出辦法，卻放任王定宇及一票綠營人士，不斷鼓吹疫苗無用論、疫苗不急論、疫苗陰謀論等，一再阻撓疫苗的取得，甚至導致這次本土疫情的失控，這些人「生雞蛋沒有，放雞屎一堆」。黃子哲砲轟，王定宇想重溫舊夢請自便，但癡人說夢來破壞防疫，就非常可惡了！

(中時新聞網)