台股線上博奕，越漲越看好、槓桿越賭越大，然後就一次玩完 ！

5月12~14日長榮、陽明、中鴻違約交割慘案又要發生了？這都是當沖狂熱惹的禍，其實，政府開放現股當沖是為預防違約交割，當沖降稅是為提振成交量兼擴大稅收，這一開始都是美意，但演變至今航運三雄成交值占大盤3成，台股變成線上博奕大賭場，因此違約交割也來了，5月12~17日長榮、陽明、中鴻甚至連4天跌停，券商將違約交割戶的股票開盤用跌停價砍出去的結果。

5月12日就是此波鋼鐵、航運最高點，筆者5月3日文章提醒航運、鋼鐵5月拋、趕快跑，第3季再回來。眼前，又有韭菜要被收割第二次了？長榮、陽明、中鴻股價自5月17日低點反彈4天提供大逃命機會也提供了券空的最佳時機，陽明這一波高點105.5元跌至低66.6元跌幅36%，但融資減幅僅13%，現在融資餘額16萬5833張又逼近5月10日最高峰17萬6140張，「法人、大戶抱團博奕」籌碼已經鬆動，你不賣也會被別人賣下來，就是多殺多，現在就是要賣，第3季再回朝了！

而再買的理由是運費、鋼價將持續走高，背後是歐美國家摘下口罩、美國1.7兆美金基建，第3季再度瘋漲航運、鋼鐵還有一理由，竟然是電子股Q3旺季不旺？！資金再度集中於航運、鋼鐵，而此時需要的是時間讓籌碼沉澱，6月該部署押寶誰呢？電子（重質）、風電（夏天缺電）、生技（疫情）。

5月22日確診321+400=721創新高！蓋牌400例，股市沒反應到的終須還！

5月22日本土染疫人數321+400（校正回歸），所以是721人， 5月23日287例本土，另有170例校正回歸，總計457例。「蓋牌」讓疫情「峰」點不調，此時缺水、缺電，真的是「峰」不調、「雨」不順、又頻跳「電」，17709點筆者預言「黑漆漆」，要突破暫時難了。明（24）日開盤將一次還回來？低點預估16007點~15795點應該可以止跌，可以進場搶短線反彈。那長線呢？股市要漲有三個要件即景氣+資金+籌碼，GDP第2季民間消費必下降，全年經濟成長率至少下滑0.5%，台灣2021全年GDP 面臨4%挑戰，台股指數終將提早反應這個利空。

法人、外資忽多忽空，外資5月17、18日外資分別大買333和222億元抄底，但19日大賣294億後，20日再砍171億元，21日又反手買174億元，台股21日急彈至16431點，盤中震盪遺留長達129點上影線，周一24日勢將面臨「蓋牌」還回來的跌勢，上檔月線、季線也壓制助跌，觀察台積電ADR與聯電ADR周五21日美股已經領先雙雙下挫，台指夜盤指數也領先跌至16006點。筆者提醒投資人，不知所措的時候，賣，永遠是對的。

股市沒有永遠的贏家，疫情「峰」不調、「雨」不順、頻跳「電」，5月拋、趕快跑，筆者5月3日文章一語成讖，但請別擔心，時間會解決這一切的，投資路上的障礙終會清除的。股票族現在套牢該怎麼辦呢？持股快篩，縱使股價年線以上，但營運平平，這類型毫無懸念就是砍，長期虧錢的就是砍，產業景氣展望不佳的就是砍，持股調整「汰弱留強」持股組合讓抗壓提高。不會分辨怎麼辦？筆者助一臂之力，把錢集中起來「換股求榮」，目前挑選「重質」，如最近法人頻頻買超遊戲股王鈊象電、高速傳輸千金祥碩，鎖定高價業績股。

台灣只要不封城，台股就還會再創歷史高峰！

通膨突然降溫，油價、銅價都在跌都在回檔，當然與大陸出手打鐵礦砂有關，目前台灣該怕的是封城，因為出口導向海島型經濟，而這次疫情衝擊台灣最重的是內需確實比去年大且廣，全台3級警戒至28日，（回歸校正後數字）面臨連續7天都300例以上的嚴峻疫情，投資輿論將開始討論是否「封城」？各界更關注台灣和美國不一樣，一旦全面封城，GDP數字必垮掉，因以外銷出口為主的台灣經濟將「崩跌」，正與美國疫苗與半導體合作的南韓將取代台灣，而美國此時復甦力道之強勁完全顯現在股市上，美國是今年全球經濟成長最大最快的超級大引擎，台灣出口一受阻，南韓、日本、大陸、甚至東協都將取代台灣。

消費+投資+政府部門支出+淨出口=國內生產毛額GDP，如今台灣內需消費狂掉、投資因缺水、跳電也必狂降，眼前投資人先顧好自己持股內容和資金控管，只要台灣不封城，台灣生產線和出口便沒事，台灣經濟保4%便無虞，台灣最重要的是出口，台灣有美國經濟最大成長引擎照拂，衝過17709點便無虞，甚至劍指21519~21953點，天佑台灣不必走上封城之路。

日本公布4月出口年增率達38%創10年高、南韓4月出口也高達511億美元年成長41.1%（半導體出口93億美元成長30.2%、快篩檢測生技產品出口竟然達11億美元）；這裡，看到台灣同樣發展快篩產業的短線炒作大拉逃命波的機會，討論理由是疫情嚴峻下的台灣勢必將全民普篩來避免封城，泰博、瑞基找到逃命波的機會，或許下周一就看到了。

本土確診大爆發，廣設快篩站，普篩股拉逃命波！

過去一年，台灣沒有積極儲存快篩的能量，導致「回歸校正」這個怪異、譁然的名詞誕生，接下來就真的要全民普篩了？接著便是很多人一起在家21天（14天居家隔離＋7天自主健康管理），目的是要阻斷英國變種新冠病毒傳染鏈。如果在5月28日不能阻斷感染鏈，人類習慣摸臉摸鼻，台灣一天破千？快篩股飆升找到了動能和理由，投資人仍須以基本面為依據，快篩股先前股價壓抑是歐美疫情降溫（營收掉），翻開瑞基去年EPS 6.34元，今年Q1 EPS為2.29元，市場博奕炒作的論點必是預期每股獲利突破去年6.34元。泰博生產抗原快篩試劑，目前全自動化生產，今年Q1 EPS 5.24元，其生產的新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑取得歐盟、印度、土耳其、泰國、菲律賓、德國BefArm各國認證，能有效快速針對變異病毒進行篩檢，每月能供應國內300至500萬劑，甚至可以增產到一千萬劑，最具量產能力的國家隊！寶齡富錦「飛確」新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑，優勢是短時間15分鐘速篩特色，對於現階段「回歸校正」大量延遲、排隊快篩確實有實際的幫助。

新冠病毒已經長駐人間、熱天不消失、快速變異、接種過疫苗仍再被感染（接種過疫苗者沒有得到重症僅輕症），人類和新冠病毒終將和平共處，未來就像流感一樣，未來我們會繼續討論關注新冠病毒會不會逃逸疫苗的保護力？年底變異病毒的疫苗可能問世？目前歐美等富裕國家已經開始把庫存的疫苗釋出給其他國家，我們一起期待開發大國與第三世界國家早日接種第一劑築起防護網，我們一起期待台灣本土疫苗能做三期臨床，能在7月底前上市，期盼大家都平安，台灣GDP看5%、股市2萬點達陣！

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)