逸達生技(6576)23日表示,將全力協助台灣對抗新冠肺炎疫情,提供MMP-12抑制劑新藥 FP-025治療新冠肺炎重症患者。董事長簡銘達表示,已向主管機關及有關單位洽詢,不論是作為恩慈療法(compassionate use)或是增加台灣進入目前的二期臨床試驗收試點,都希望能貢獻一份心力。

台灣新冠肺炎疫情延燒,重症患者亦日趨增加,根據中央疫情指揮中心5月23日統計,4月15日後新增的 2795 例本土個案,重症比例約9.7%,目前住院治療病患中有66人使用呼吸器,另有2人使用葉克膜。

根據國外臨床數據顯示,因患新冠肺炎進入加護病房的重症患者中,有高達67%-85%的患者患有呼吸窘迫症候群(Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS),僅能通過呼吸器等支持性療法協助病患血液中得到足夠氧氣,防止肺部及其他器官進一步損傷;嚴重的肺部發炎是臨床上極需有效解藥的危險疾病。

逸達今年3月發表在Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) 期刊的最新論文發現,MMP-12的表現量在 COVID-19 病患中大幅增加,且隨著疾病的嚴重程度上升MMP12表現量也越強(Zerimech et al., Clin Chem Lab Med, March 5, 2021),顯示通過FP-025抑制MMP-12將有很大潛力治療新冠肺炎。FP-025在臨床前動物實驗中對改善呼吸道發炎及纖維化表現了絕佳潛力,並已在一期臨床試驗中證實良好的安全性與耐受性,目前正在美國進行針對新冠肺炎重症(severe to critical)患者的ARDS二期臨床試驗。

簡銘達表示,逸達已開始向主管機關及有關單位洽詢FP-025能夠協助臨床抗疫的方式,不論是作為恩慈療法或是增加台灣進入目前的二期臨床試驗收試點,希望可以透過FP-025抗發炎、抗纖維化的機制,治療肺部嚴重發炎、需倚賴呼吸輔助的COVID-19重症患者。

FP-025的COVID-19/ARDS 二期臨床試驗自3月底在美國開始第一位病患試驗以來,持續加開臨床試驗點,若試驗進行順利,有機會在今年年底前取得二期臨床試驗結果;FP025在荷蘭進行的另一項針對慢性氣喘的二期概念驗證,也規劃在年底取得臨床試驗數據。

(工商 )