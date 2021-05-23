女星周曉涵擁有甜美外型、D罩杯火辣身材，演過多部偶像劇表現亮眼，還連續多年受到內衣廠商青睞擔任代言人，有「偶像劇女神」、「美胸女神」之稱，最近民眾積極響應防疫待在家的政策，她也不例外，更曬出清涼美照送福利，呼籲大家乖乖在家。

周曉涵22日在臉書發文，自稱是「光亮額頭姐姐」，溫柔提醒說：「我懂大家躁動不安，按耐不住想出門的心（我也是），雖然是禮拜六了，也要乖乖的喔。」呼籲民眾一起落實防疫規範。

周曉涵趴床洩邪惡視角，美胸太吸睛。（圖／翻攝自周曉涵臉書）

吸睛的是，周曉涵隨文附上一張「床照」，只見她隨興紮起頭髮，穿著黑色細肩帶小可愛，趴在床上用單手托腮，一雙水靈大眼直盯著鏡頭，肌膚看起來也白皙水嫩，尤其趴床的微微前傾姿勢，加上背心低胸設計，讓她小露美胸，深邃事業線，邪惡視角不經意流露性感。

美照曝光後，立刻吸引許多粉絲激動留言「如果我跟美女待在一起就不會想外出了」、「看著你的美照才會躁動吧」、「看到美美的臉蛋，就心情愉快」、「這角度太犯規了」、「看到這張 我也是躁動不住」、「如果身邊有一個像妳這樣的女神，誰還想要出門去」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)