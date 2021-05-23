法國軍方總參謀長弗朗索瓦．萊科因特雷（Francois Lecointre）接受法媒專訪表示，世界秩序正因美國和中國競爭而展開重組，重組過程當中全世界上所有國家都將被迫選擇立場。他說，2030年衝突風險將增加，局勢會更嚴重，「法國和歐洲必須通過依靠戰略夥伴來代表一條平衡的道路。」

《法國國際廣播》(RFI)引述《費加羅報》這篇萊科因特雷專訪說，「在冷戰結束時，一些人天真地認為，歷史已經終結，不會再有重大衝突發生。但在一些發展中國家，特別是在阿拉伯─穆斯林世界，已經有了內部挫折的種子」。他們表達了對西方霸權的反抗，這種挫折感導致了對復仇的渴望。21世紀初已看到了後果，即法國發生了多次襲擊事件。這種情況未來還會延續很長一段時間，這是立即而明顯感受到的危險，因為它以恐怖主義的形式表現出來。

萊科因特雷稱，除了這些，不受約束的大國重新崛起，挑戰穩定和國際法同樣促成風險，這些國家顯然首先是俄羅斯和中國，但也包括伊朗等區域性大國。

萊科因特雷說，我們正在走向世界秩序的重組，圍繞着美國和中國之間的競爭展開，世界上所有國家都將被迫選擇立場。這將是非常困難的，這正是因為法國和歐洲都對此沒有興趣。即使不質疑法國與美國關係，也決不能讓自己被捲入中國和美國之間可能出現的無差別的對抗。因此法國和歐洲必須通過依靠戰略夥伴來從展現一條平衡的道路。

萊科因特雷談到，歐洲正在努力設想其戰略自主權，但這的確非常困難。歐洲是建立在單一市場和單一貨幣之上的。歸根結底，這是一種最低限度的共同點的形式。他提及，短期內構建一個共同的政治認同很難實現。歐洲正處於一個轉折點。如果停滯不前，最終將從國際舞台上消失。

(中時新聞網)