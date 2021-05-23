對於民進黨立委王定宇說他做了一個夢，夢到藍營鼓吹購買上海復星代理的「BNT」疫苗，其實是香港人不打且快過期的瑕疵品，台灣買了就會讓這批疫苗「報廢變暴利」。宅神朱學恒直言，王定宇做為立委，有言論免責權，為何要閃閃躲躲？並忍不住酸王定宇，「我們也沒有因為王定宇租到很便宜的房子還嫌太貴，因此就把你的話當放屁啊」，並指有疫苗不買才是意識形態作祟。

朱學恒今在臉書上表示，感覺我國的CDC對上海復星特別壞，COVAX的疫苗難道不是我國官方主動去申請的嗎？MODERNA的疫苗難道不是我國主動去申請購買的嗎？AZ疫苗難道不是我國官方主動去申請購買的嗎？怎麼就上海復星的疫苗是他們或是國內的廠商需要主動跟CDC申請?這樣不是又雙重標準嗎？

朱學恒指出，我國知名的以8千元就在台北市跟民進黨發言人租到一間房子的王定宇又在臉書做夢說話了，但他很疑惑，立法委員發言有免責權，幹嘛那麼膽小害怕還要跟一般老百姓一樣躲躲閃閃用作夢的？

同時，針對王定宇的說法，朱學恒也十分不解，台灣目前很需要疫苗，就跟在沙漠中迷路的人需要喝水一樣，要不要買BNT疫苗跟你是不是需要有關，和誰講什麼話哪有什麼關係？跟香港人要不要有甚麼關係？只要CDC審核通過，AZ疫苗我們不是也拿一堆即期品，還不知道這次打不打得完。

朱學恒直言，這批疫苗是百分之百在德國製造，由美商在德國封裝，空運到亞洲來的，「我們也沒有因為王定宇租到很便宜的房子還嫌太貴，因此就把你的話當放屁啊？」全世界都在搶疫苗，台灣搶不到，現在有疫苗還不爽用，台灣疫情有沒有這麼輕鬆？你不買才是意識型態作祟吧？「不然胖胖王定宇委員不要打，給胖胖朱學恒打，十倍價錢我也願意」。

朱學恒認為，更重要的是，打了以後有國際免疫認證，可以出國，台灣的國產疫苗並沒有。

(中時新聞網)