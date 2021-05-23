陳時中部長「校正回歸」的說法引起熱議，他今天還特別強調他昨天可沒說是地方通報疏漏。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲指出，那是誰說的呢？不就是貴黨的前立委林靜儀，從昨天到今天都在扯是地方政府的漏報，這種政治操作，陳時中部長才應該要去「校正」。

民進黨前立委林靜儀。（資料照片）

國民黨文傳會副主委黃子哲。（資料照片）

陳時中昨天下午記者會，除公布當天新增的321例確診外，另外再增加400例「校正回歸」的案例。由於前所未見，且時間點怪異，被外界認為有蓋牌之嫌。黃子哲表示，幾乎在同時間，林靜儀臉書上就PO文，直接甩鍋給地方政府，尤其劍指台北市以及新北市。

黃子哲指出，即便陳時中今天記者會補充說明校正回歸問題，是系統性問題，並不是哪個單位有所疏漏。但林靜儀到了今天下午還繼續在臉書用「數字『漏報』到中央」、「縣市政府『漏列』數字」等字眼。直到被批評後，她才「校正」為「沒有報到」、「沒有算到」。但她還不忘輕挑的表示「好喔。今天各位重點放在「不要用漏報」了是吧？ 15:42 修改。」

黃子哲強調，由於史無前例、時間點太詭異、且完全沒有事前預告，一下子爆量突如其來的「校正回歸」，當然會引起質疑。就算是如同指揮中心認為通報量大增、通報程序又太繁瑣，才會導致案件「塞車」，是屬於系統性的問題。但這幾乎是中央的權責，地方哪來的漏報或漏列。林靜儀帶風向把責任全推給地方，如今被陳時中打臉，她不僅毫無歉意，簡直令人不齒。

黃子哲痛批，陳時中被「校正回歸」搞得滿頭包時，林靜儀也四處樹敵把責任外推。其實過去她就曾因「支持統一是叛國行為」的失言，被迫辭去蔡英文競選總統辦公室發言人的職務。民進黨再不「校正」她，所有衝擊與批判最後還是會「回歸」到民進黨身上。

(中時新聞網)