近日格鬥界鬧出一則新聞，綜合女拳擊手洛爾達(Valerie Loureda)擁有姣好身材，不過她胸前並不偉大，甚至可說是「貧乳」，但擁有古巴血統的她外型搶眼身材也不錯，不僅是綜合格鬥、跆拳道選手，還兼職模特跟演員，在外界擁有高人氣，可是近期有網友不買單，甚至還在網路上嗆她胸前兩粒是假的，這讓她頗為不屑。

她最著名的比賽就是曾在拳擊擂臺上扭腰擺臀跳起舞來，就為了嘲諷已打敗的對手，此舉也讓她瞬間紅了起來，她事後說：「我希望有一個好的形象，這不僅是為推銷自己，我要比賽、髮型都是完美的，一切都要完美，這樣我才能在鐵籠內盡情表演。」

「在公共場合，人們認為我是演員或舞者，她們不信我是運動員，她們以為我是啦啦隊或舞者。但當我進入籠子裡，我唯一要做的事就是殺死對手！」而走紅後外界有許多節目邀請她，其中還包含真人實境秀，不過她為專注在場上並沒答應此節目邀約，她說：「當我訓練時，我百分百去訓練，當時機對了，我就會有些不同的瘋狂舉動。」

而面對網友嗆她假奶的行為，她則反對說自己擁有「女人最自然的身體」，仍然對自己的曼妙身材相當有自信，話說很多女生都是因為胸前偉大才被外界誤會去整形、隆乳，目測罩杯不到Ｃ的她竟然還被質疑是假的，或許任誰都會不太高興。

另外洛爾達也很用心在經營自己的IG，她擁有83萬人追蹤，目前為止一共有472篇貼文，都是她生活以及在拳擊場上的照片，也能由此看出她的好身材。接著洛爾達將與蓋伊(Hannah Guy)對決，擁有古巴血統的她毫不掩飾說要在場上「殺死對手」，氣勢相當驚人，不知道接下來除了在場上扭腰擺臀外，她還會有什麼驚喜的演出，外界都相當期待！

(中時新聞網)