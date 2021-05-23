雙北市疫情升溫、全台三級警戒，李姓民眾爆料說，情色業者無懼疫情，在飯店、汽車旅館內持續營業，越南、馬來西亞、泰國等國籍女子應有盡有，儼然成防疫破口。對此，警方指出，會加強查緝，若發現有陌生男子頻頻進出，應立即撥打110報案。

「為了賺錢，業者根本沒有在怕！」李姓民眾指出，情色業者近年來都轉往飯店、汽車旅館，採一樓一鳳或外送方式提供「性交易服務」，加上全台八大行業停業，許多酒店小姐也轉作外送服務。

李姓民眾爆料說，北市萬華、新北市板橋、中和、三重等地已經成為疫情熱區，但情色業者根本無懼疫情，在這些區域都有承租民宅、飯店或汽車旅館作為交易場所，近期警察忙於疫情，根本無暇臨檢，反而助長業者大肆攬客，還標榜「在飯店內很安全！」

李姓民眾說，業者提供越南、馬來西亞、泰國、俄羅斯等國籍女子提供性交易服務，價格約2000至1萬元不等，另外也有價碼較高的台灣妹，多為酒店小姐兼差。

他表示，如今疫情嚴峻，警方若不再加緊查緝，憂心政府拚命防疫、外籍女子拚命賺，儼然是防疫破口。警方表示，將會加強查緝，民眾若發現有陌生男子頻繁進出民宅、飯店、旅館請盡速撥打110報案。

(中時 )