中央流行疫情指揮中心23日公布台中5例本土確診個案，市府表示個案相關足跡及接觸史，周邊環境清潔消毒。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

中央流行疫情指揮中心23日再公布台中5例本土確診個案，市長盧秀燕表示，與朝陽科大在隔壁包廂中國醫藥大學學生，未戴口罩狂唱9小時的案4007女學生確診，同包廂案2958的18歲妹妹案4005染疫，累計3人確診，目前兩校共14人確診，感染源疑斷鍊，匡列當日去K歌的353人，另有兩案曾至萬華廣州夜市、與彰化歌唱班接觸也確診。

盧秀燕指出，台中新增5名本土確診案例及1例境外移入案例，累計30例，分別為案4004的62歲男性退休人員、案4005的18歲女學生、案4006的66歲男性、案4007為21歲某大學二年級女學生及案4336的40歲女性，已增設快篩站，透過篩檢全面掌握疫情。

調查曾去美樂地KTV夜唱的學生中，與朝陽科大隔壁包廂的中國醫大生12人，加上相關人已有3人確診，另有6人陰性排除，4人篩檢中，新增案4007的21歲女大二生，染疫相關人案4005女高中生，是中國醫大生案2958妹妹。

台中市衛生局長曾梓展表示，「疫調到哪裡，公布到哪裡！」希望徹底釐清疫情，把疑似個案篩檢出來。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市目前社區快篩站快篩情況。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

衛生局長曾梓展說，案4005女高中生，同住家人包括爸爸、媽媽、阿嬤3人，匡列為案2958居家隔離者，目前無症狀，學校接觸者匡列30人同學及1導師列為居家隔離。

確診者中案4004為男性退休人員，6日曾與親戚至萬華廣州夜市，20日出現喉嚨不適等症狀，22日通知檢驗陽性，救護車載送至醫院隔離治療。

案4006有菸癮，長期有咳嗽狀，10日咳嗽症狀加重全身痠痛無力，15日至「慢慢」早餐店幫忙洗碗，22日檢驗陽性，送至醫院隔離治療，2名「慢慢」早餐店工作人員自我監測。

曾梓展指出，案4336為40歲女性，是彰化歌唱班的相關接觸者，二次採檢為陽性，接觸者計7名，為同住家人、彰化親友與職場接觸續匡列中，目前已完成消毒作業，強調「疫調到哪裡，公布到哪裡！」徹底釐清疫情，把疑似個案篩檢出來。

民眾關切朝陽科技大學美樂地K歌團一案，曾梓展指出，朝陽科大共有20人在同一個包廂，目前有8人確診，另12人一採陰性；案2833的室友3451確診，12人中陰性的有一個同學的室友3446為陽性，她的母親3035為陽性。

隔壁包廂中國醫藥大學學生當晚至美樂地KTV夜唱有12人，目前有兩個陽性，案2958的胞妹案4005也陽性，目前有6人採檢陰性，剩下4人陸續採檢中。

市府針對此案正積極匡列及調查，包含KTV總共有38個員工目前都進行採檢，其中不同時段26名員工採自主健康管理；當天同一時段的12名員工則全部居家隔離。

台中有兩所大學學生確診，衛生局表示，將針對所有確診個案進行疫調，匡列接觸者並即時通知進行居家隔離，針對確診個案曾到訪之處加強清潔消毒，所有大學19日起已全面進行線上教學，並再加強宣導請所有民眾非必要勿外出、聚集，降低病毒傳播風險。

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(中時 )