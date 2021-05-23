中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(23)日晚間台東地區有局部大雨發生的機率。明(24)日起鋒面接近，午後雷雨增多，北部、東半部及中南部山區中午過後會有短暫雷陣雨，且雨勢會持續到晚間。氣象局表示，雖無法瞬間一除旱象，但會讓未來一周天氣變得不穩定。

氣象局早表示，周一至周三清晨鋒面接近，天氣不穩定。圖為一周天氣預報。(圖/截自臉書 報天氣-中央氣象局)

氣象局在粉專《報天氣》指出，周一 鋒面接近，上午北部、東半部天氣仍然穩定，但中午過後會有短暫雷陣雨發生，雨勢會持續到晚間。中南部天氣仍然炎熱，但中午過後山邊會有午後雷雨發生，因鋒面靠近，大氣不穩定度增高，各地山區、東北角午後雷雨會很明顯。

氣象局表示，周二(25)日至周三(26)日清晨受到鋒面影響，天氣仍不穩定，北部、東半部有短暫陣雨，中午過後的雨勢比較明顯，其他地方上午天氣穩定，午後也有局部雷雨發生。氣溫方面，因下雨而稍稍轉涼，但沒下雨的地方仍相當悶熱。

周三、周四穩定的南風重新吹向台灣，整體天氣恢復穩定、晴朗和炙熱，但山區午後仍容易有短暫雷陣雨。周五起，鋒面南側的西南風將帶來些許水氣，中南部晴時多雲偶陣雨，北部、東半部則是午後有局部雷陣雨。

氣象局指出，本周天氣系統變化大，午後雷陣雨可能會產生瞬間極大雨，伴隨雷擊、強陣風，將持續觀察且期待降雨能否且舒緩水庫旱象。

氣溫方面，未來一周，沒下雨時仍偏熱，尤其西半部高溫常達33-35度，局部近山區、河谷、盆地，甚至將出現36度以上的極端高溫，且白天紫外線指數易過量，提醒民眾注意防曬、補充水份、預防熱傷害。

(中時新聞網)