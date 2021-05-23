國內本土疫情爆發，北市竟然傳出50確診者失聯，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將啟動警政系統協尋。北市警察局表示，目前50失聯者中已再尋獲19人，其餘31人還在全力協尋中。

台北市政府警察局表示，自5月22日18時30分，接獲北市衛生局交查確診者失聯90人名冊，並在當天22時許查獲40人，並回報給衛生局；而其餘失聯的50人，北市警察局目前已尋獲19人，其餘正全力協尋中。

台北市副發言人黃瀞瑩表示，這群失聯者應是自行去醫院做PCR，填資料的字跡難以辨識，例如數字寫錯、地址不正確等，就會被北市府加入失聯名單，但該失聯名單數字每天都會變更，因此有找到就會做刪減。

黃瀞瑩強調，因為PCR是由醫院通知受測者，如果醫院沒做後續處理，的確有可能待在家；已找到的人就會視輕中重症來決定後續動作，並以同心圓方式找可能接觸者開居家隔離單。

(中時 )