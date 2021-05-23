大陸萬達集團根據「聚焦國內」的發展戰略，23日在官網宣布，已全部退出全球最大連鎖影院AMC董事會，僅保留少數股權，累計收回資金14.76億美元。

澎湃新聞報導，2012年美國影院行業景氣低迷，當年萬達決定斥資26億美元收購AMC公司的100％股權並承擔債務，這也是該集團當年在海外大舉併購的第一起收購案，萬達承諾併購後投入營運資金不超過5億美元。在被萬達併購後，AMC在短時間內轉虧為盈，並於2013年12月在紐交所上市。

在萬達上述31億美元的投資中，包括7億美元現金、19億美元債務與5億美元的設備改造費用。但按照萬達說法指出，在AMC的實際現金投資僅7億美元，債務仍歸屬AMC，5億美元的設備改造費用在透過AMC上市集資後已解決。以此次收回的14.76億美元計算，萬達在AMC的投資收益超過1倍。

市場人士分析，從這幾年萬達處置海外資產的情況來看，萬達集團董事長王健林當年在海外收購的資產其實還不錯，所以他出手的時候還能有溢價，大致上也沒有虧本買賣。

(工商 )