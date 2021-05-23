新冠肺炎疫情嚴峻，全台提升為第3級警戒，中央也下令民眾外出時須全程配戴口罩，但還有是民眾貪圖一時的方便沒有佩戴口罩而遭人檢舉。

新營警方21日晚上接獲報案，有民眾在新營某餐廳裡大呼小叫，還不停在咳嗽，嚴重影響店內秩序，警方到達現場後發現一名酒醉的男子未戴口罩，在查證身分過程中警方不斷勸導要戴上口罩，但該男子仍不配合且出言不遜。

警方強制將男帶回派出所保護管制，男子酒醒後後悔不已，警方訊後依傳染病防治法移請衛生局裁罰，男子將被處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

無獨有偶，21日晚上有1名女子獨自開車去新營地區加油站，該女未戴口罩就搖下車窗說話，與加油站員工對開窗對談是否需要戴口罩發生爭執，該女不滿辱罵加油站員工，經多次勸說且報警後，女子才不甘願戴上口罩，警方告誡後並未開罰。

新營警分局斯儀仙呼籲民眾，疫情期間需要大家一起自律，市府將在各區人潮聚集處進行稽查，若發現有未戴口罩的民眾，會先行勸導，經勸導不聽者，就會立即開罰。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )