【洛杉磯湖人 @ 鳳凰城太陽 03:30 運彩賽事編號：426】能否以下犯上，成為季後賽首輪的有趣話題。首日拓荒者與獨行俠就順利在客場擊敗了順位更高的種子隊，這應該也是本賽季NBA季後賽如此讓人期待之處。而明天最受矚目的莫過於本場太陽與湖人之爭，這邊，子乃將首戰的信心票投給了『湖人』，分析如下--

《攻守兩端湖人更有變通本錢》湖人在附加賽取勝了勇士，直接獲得第七種子，這對於仍有傷勢疑慮的湖人是最好的結局。這場比賽實際上湖人上下半場的表現可以用判若兩人來形容。下半場比分61比45，湖人在攻防兩端都打出優勢，而此優勢的起點，其實還是防守。

當時面對勇士，湖人提供了一個資訊，那就是我們高個子有不過度沉退甚至能上前防守的能力，AD搭配卡盧索，兩人多次壓迫到柯瑞的投籃視野與傳球路徑，包括迅速的回到禁區護框，AD下半場展現了防守端超巨等級的表現，本賽季太陽的起飛並不能說單靠保羅，但他確實就是讓太陽完全進化的關鍵，湖人本場比賽隨時也可能用類似的防守邏輯來壓制太陽後場，太陽本身的發動幾乎都圍繞在保羅身上，加上波普此前有證明能一定成度壓制布克的發揮，是湖人比較不會有太多變動的優勢點。

湖人傷兵的疑慮實際上一定成度影響到大家對他的信心，但時常被低估的一點，在於教練。沃格算是本賽季多次打筆者臉的教練，他的戰術與調度通常都很有針對性也懂得變通，卓猛德上場比賽於下半場基本掉出輪值，1大4小的5OUT陣容讓湖人打出上賽季的強度，我們應該這樣判斷，決勝打5OUT，而其他時候AD與LBJ需要休息時，沃格更可能會用卓猛德代替AD來"單純鞏固籃板"，用加索"單純維持球隊的肘區戰術"，像海洛這種需要設計不同戰術的球員，沃格將會越來越少用，所以在得分判斷上，湖人很可能朝得分無法飆高卻足夠穩定的方向走，並且用防守來建立優勢。

《太陽進攻端的兩大罩門--休息天數與撲防》太陽本賽季實際上也是戰術運行嚴謹得球隊，一些過去的龍套球員像是卡明斯基、沛恩、卡特等人都在不同時機獲得表現機會，只要"他們照戰術思維去走"，不過這種戰術第一，在球隊找來克雷格後因為他本身融入有限而打了些折扣，此外就是隨著賽季持續走，對手開始堤防底角外線，太陽的戰術整體來說就沒有如此順風順水了。這邊我們舉兩個例子，這兩場比賽是太陽最後10場例行賽裡面唯二的大敗(輸雙位數以上)--

5/10輸湖人，當時湖人就給予保羅更多壓迫，最後保羅單場出現少見的五次失誤。且特別留意太陽整場比賽只有三個進攻籃板，當有一個能在內線跟艾頓抗衡的球員，太陽的二次進攻機會就幾乎沒有，這是本場比賽我們一直強度湖人可以做到的部分。

5/06輸老鷹32分，這個關鍵在外線的撲防，老鷹是下半季撲防外線最積極的球隊之一，"只是多影響一點也要拚"，成為老鷹成功的關鍵，而這種態度在季後賽每支隊伍上將成為基本，當時更多等待外線機會投射的球員如克雷格、強森兩人一共只有10投1中的外線成績，大大影響的太陽火力上的穩定，湖人後場球員防守底本就不差，加點季後賽的積極度，這會是不管分析師或賭盤反而普遍看好湖人能突破系列戰的主因。

此外本賽季太陽久休時往往進攻運行需要時間暖機，本賽季休三天以上的四場比賽，失分108.3分維持水準，但得分108.5分則遠遠不如賽季平均的115.3分。

《教練與季後賽經驗差距》太陽雖有俗稱的老船長帶領，但球員本身的季後賽經驗仍不足，這方面的不足其實包括了太陽主力球員布克與艾頓，這是湖人在系列首戰的優勢。而雙方教練評比上，沃格的靈活度可能更勝太陽教練威廉斯一籌，戰術涵養最好的例子是前兩季的公鹿，你可能用一套打法稱霸例行賽，但季後賽將是一場棋局，能不能想到後幾步就很難說了，而這種調度有時候很難單靠場上的大腦去解決，湖人除總教練外還有一群教練等級的助教團，也是首戰更看好湖人之處。

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(中時新聞網)