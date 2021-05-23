胡瓜跟蔡允潔示範「超級瑪利歐」。（民視提供）

民視《綜藝大集合》最新一集請來一群約莫9歲的可愛小女孩們，還有《台灣那麼旺》高人氣的東方美媚，原來是主持人胡瓜為了要讓小朋友也可以在節目上拿獎金，所以特別找了一群小孩及他們的爸媽來到現場，開場一起跳一段健身舞蹈，並發給每個人幸福獎金，讓所有人開心不已。

氣氛正嗨時，開始挑戰親子健身挑戰賽，沒想到一開始設計讓小朋友體驗當「超級瑪利歐」的關卡，小女孩挑選一起搭檔的男藝人，讓男藝人要抱小朋友，用撐腰的方式將小朋友往上舉起，再利用小朋友頭頂的安全帽將氣球弄破，一共6顆氣球，速度最快將氣球弄破者獲勝。三寶爸的阿翔，舉起小孩有模有樣，但連續幾次也手抖臉綠，超累模樣笑歪眾人。

身為該遊戲發想者，胡瓜也想試試看，沒想到這時候蔡允潔主動跳出來，說想要像「超級瑪利歐」一樣可以飛高高，所以請胡瓜示範來給小朋友看，胡瓜試玩一次說：「以為舉得起來，結果跟想像中完全不一樣」，挑戰過程中只移動腳步而已，手根本沒有動起來，而氣球居然「聽話」慢慢下降，只有蔡允潔自己像瑪利歐跳躍頂破氣球，笑翻全場觀眾。

(中時 )