美女插畫家泥泥學姊是名網紅插畫家，經常在網路分享個人的插畫作品，除了擁有專業的繪畫技術，還擁有火辣身材F罩杯，擁有大量的粉絲朋友們喜愛她，目前在個人IG擁有170萬粉絲追蹤，近日在個人IG社群裡，分享家居家防疫生活日常，泥泥學姊表示：「宅在家懷舊玩大富翁，都玩到存款六百萬了，沒出門的第8天！你們都還好嗎？」並露出低胸爆乳好身材，引起網友熱烈討論。

台灣本土疫情嚴峻，插畫家泥泥學姊分享這段時間的居家防疫生活，她表示：「這是沒出門的第8天！你們都還好嗎？宅在家懷舊玩大富翁4，都玩到存款六百萬了」，並詢問粉絲朋友們：「你們最喜歡的小時候，玩哪一款古老遊戲呢？」照片中，泥泥學姊穿著黑色低胸上衣，火辣的好身材，令粉絲們直呼：「太性感了！」

近日泥泥學姊在個人IG表示：「疫情越來越疫情越來越嚴峻了，能不出門就不出門，真的要出門也請確實戴好口罩，盡量減少與人跟物品的接觸，隨身攜帶酒精消毒，回家就把衣服換掉去洗澡，大家一起把自己能做的確實做好了，疫情才有機會早日穩定。」並呼籲大家，一定要落實做好自我防疫，保護自己也要保護身邊的人。

許多網友在下留言：「會不會不小心壓到骰骰子」、「好久沒看到這個遊戲了」、「加油 我的紀錄是3億」、「竟然撞電腦了、「你這樣電腦會被壓壞」、「好懷念的遊戲啊」、「泥泥很美很可愛好想玩 」、「那台筆電有點幸福、懷念的遊戲、可愛的泥泥呢」、「即使無法做富翁，但在遊戲中做富翁的感覺也很棒的啦」、「希望大家都能平安健康戰勝疫情。」

(中時新聞網)